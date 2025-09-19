台南建平愛心會中秋送暖！　工會與王菁菁加碼禮金禮品滿滿發放

▲台南市安平區建平里愛心會持續舉辦中秋捐助活動，里長傅建峰（左三）與工會、善心人士共同送暖。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋將至，台南市安平區建平里愛心會持續發揮公益精神，將於9月20日提前發放禮金與禮品，關懷里內低收入戶、邊緣戶及獨居老人，今年除愛心會既有的紅包與物資外，台南市不動產服務職業工會與里長好友王菁菁也聯手加碼，讓里民在佳節前夕備感溫暖。

建平里長傅建峰指出，愛心會每年春節、端午及中秋三大節日，均發放每戶600元紅包與禮品，已持續超過10年。經費來源全靠里內熱心人士捐助，金額從200元到數萬元不等，近兩年更擴及獨居老人，每人發放600元紅包並致上關懷。平時也提供急難紓困補助（3000元）與喪葬補助（5000元），確保捐款用於真正需要的家庭。

今年中秋節，不動產服務職業工會理事長鄭家豐率幹部到場，捐贈40份500元紅包，共加碼2萬元，讓低收入戶與邊緣戶每戶可領到1100元禮金。鄭家豐強調，工會多年來參與建平愛心行動，愛心列車不會中斷，將持續傳遞關懷。

另外，今年因颱風影響麻豆文旦收成，原本的禮盒短缺。銷售水果的王菁菁得知後，特別向柚農排程40箱5斤裝文旦加碼贈送，讓今年愛心禮品不打折。

此次發放內容包括：每戶禮金1100元，以及綠豆椪一盒（6粒裝）、5斤裝文旦一箱、罐頭一組（3罐）與白米一包，期盼讓弱勢家庭過個圓滿中秋。