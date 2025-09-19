釋昭慧倡議拒領普發1萬　他質疑：做得到拒絕信眾善款才令人敬佩

▲釋昭慧法師。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，今（19日）拜會行政院長卓榮泰，更強調「普發現金有太多是認知作戰，把大家拖到更深的共業中，仇恨值一直飆升」。對此，中華民國運彩經銷商公會理事長何昱奇直言，若真要展現大愛，能否拒絕接受信眾的供養與善款？能否對社會說「我們的資源足夠，請不要再捐」？倘若做得到，那才是令人敬佩的胸襟，若一昧用清高理想，規範社會底層的選擇，反而傷害了廣大民眾。

針對卓榮泰院長回應釋昭慧法師「拒領普發現金」的呼籲，何昱奇表示，自己有一些不同的觀點。首先，法師建議民眾不去領這筆一萬元，確實是出自一種「捨己為人、留在國庫」的美意。

何昱奇質疑，但問題是，法師若真要展現大愛，他更佩服的是「能否拒絕接受信眾的供養與善款」？能否對社會說「我們的資源已經足夠，請不要再捐」？倘若做得到，那才是真正令人敬佩的胸襟。

何昱奇表示，因為現實是，士農工商的勞動階層，每天為了食衣住行與家庭經濟打拚，才是社會的真實底層，他們領取這一萬元，是對長期稅收與勞動的補償，不該被視為「國庫的小偷」，而法師不用操心柴米油鹽，自有信徒供養，才會對這筆錢抱持超然態度。

何昱奇提到，自己十年前與法師同場參與過公聽會，當時他們推動境外訊號納入運動彩券，讓運動產業有更大發展空間，但卻因為法師反對而被擋下，若當年能順利推動，今天台灣的運動發展基金可能早已突破每年250億元，創造更多就業機會與社會效益，這正是理想凌駕於民生現實所造成的損失。

最後，何昱奇強調，所以自己想提醒，法師修持信仰本無可厚非，但若一昧用清高理想，去規範社會底層的生活選擇，反而可能傷害了廣大民眾，國家千秋大業，需要務實、需要兼顧弱勢，而不是單一價值的抽離視角。