勞工有望跟進3天身心調適假？　民進黨：公務員是政府帶頭示範起點

▲公務人員身心調適假。（圖／翻攝民進黨臉書）



記者杜冠霖／台北報導

考試院通過「公務人員請假規則」，增訂每年3天身心調適假併入事假計算，且「不須檢附證明文件，機關不得拒絕」，將在今年10月10日「世界心理健康日」實施。外界關注未來勞工是否跟進，民進黨今（19日）表示，公務員是政府帶頭示範的起點，政府目標是為了打造更友善、更重視心理健康的職場文化，希望能逐步使所有國人在工作中都被尊重、被照顧。

考試院說明，為鼓勵公務人員重視自身心理健康，遇有身心狀況時能適時調整及勇於求助，且配合行政院奉賴總統於113年11月28日「總統府健康台灣推動委員會第2次會議」指示研議的結果，增訂身心調適假，每年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，機關不得拒絕，亦不得為不利的處分，以強化對公務人員心理健康的支持，並希望藉由政府以身作則，達到示範的作用，以營造友善、安全的職場環境。

該項改革引起輿論關注，民進黨說明，從今年10月10日開始，公務員將新增身心調適假：每年3天，可依小時計算，不需檢附證明，機關不得拒絕，而其他修正條文將自2026年1月1日起施行，包括：初任公務員也享有至少3天休假保障、育嬰留停回任，休假可接續核給。

民進黨指出，打造友善職場，民進黨政府帶頭做起，這不只是新的假別，更是讓大家在需要時，可以放心休息、照顧自己；讓整體公務制度，能走得更穩、更長遠。從蔡英文政府到賴清德政府，照顧軍公教始終是一條延續的路。

民進黨強調，蔡政府時期推動年金改革，確保退休制度永續，並增加育兒協助、不孕症補助和育嬰津貼，守護軍公教家庭；近年多次加薪，累計幅度超過一成。賴清德政府也延續調薪，今年再加薪3%，並推出「身心調適假」，讓同仁更有彈性照顧心理健康；同時優化專業加給、津貼、健康照護與工作環境，讓公務員在崗位上更安心。

至於未來勞工是否跟進？民進黨表示，公務員是政府帶頭示範的起點，民進黨執政後，不僅從制度永續、待遇提升、福利照顧到健康支持，再到今天新增的「身心調適假」，目標都是為了打造更友善、更重視心理健康的職場文化，希望能逐步使所有國人在工作中都被尊重、被照顧。

