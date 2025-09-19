高雄市長初選戰火升溫　陳其邁盼4選將「坐下來談」協調人選

記者賴文萱／高雄報導

隨著民進黨2026地方選舉初選日程接近，高雄市長初選戰火也逐漸升溫，近來公布的2份民調引起熱議。對此，高雄市長陳其邁今（19）日受訪回應，民調看來看去都是霧裡看花，但希望在初選前「兄弟姐妹間能先談一談」，若能協調出人選當然最好；若大家當仁不讓，由初選機制解決也是好方案。

▲陳其邁盼市長初選前，4選將能先坐下來談，協調出人選。（圖／記者賴文萱攝）

目前民進黨高雄市長初選，包含立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人都表態參選，近來公布的2份民調，數字差異也讓各方支持者有不同解讀，戰火也隨之升溫。

▲高雄市長初選，立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺（左起至右）都表態參選。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

陳其邁今日出席活動前接受聯訪表示，民調有時候看來看去，都是霧裡看花，越看越不懂，但是初選不僅是大家能夠獲得黨員的支持、市民的支持，風度更是很重要，在高雄市的幾位候選人，各位也看得到他們表現的君子之爭，他個人也希望彼此能夠盡量的協調，如果能夠在這初選前，大家好好的坐下來，談談怎麼樣能夠讓整個高雄市政能夠更進步。

陳其邁指出，這幾位候選人過去也都是在立法院的兄弟姐妹，面對明年選舉，怎麼樣能夠讓市民有更好的政見，大家也能夠提出好的願景，讓市民了解他們的政策主張，這個是最重要的。

最後，陳其邁再次重申，「在初選前，希望兄弟姐妹間，大家能夠先談一談，如果能夠協調出好的人選，當然最好，如果大家還是認為說彼此都很優秀，當仁不讓，最後還是由初選的機制來做解決，這個也是一個非常好的方案。」