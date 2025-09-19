　
國際

揭韓美談判秘辛！韓總統李在明《時代》專訪　嘆答應川普恐遭罷免

▲▼南韓總統李在明11日上午在青瓦台迎賓館進行就職百日記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明11日上午在青瓦台迎賓館進行就職百日記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統李在明上台百日後接受《時代雜誌》（Time）專訪，談到若他在對美關稅談判完全答應美方提出的苛刻條件，他本人恐遭南韓全國罷免，因此向美方提出合理替代方案。他強調，過去南韓採取「安美經中」外交策略已不再適用，未來南韓將在美中之間扮演「橋梁」角色，兼顧與兩大國的關係。

《時代雜誌》昨（18）日刊登李在明於本月3日接受專訪時的內容。李在明談及對美關稅與投資協商時指出，美國在先前一個月的韓美高峰會上，對南韓規劃的3500億美元投資基金提出過度要求，他拒絕了這些條件，並對美方協商團隊提出更合理的替代方案。

李在明強調，「如果我完全同意美國提出的協商案，我可能會被國民罷免」，形容美國總統川普雖然行事難以預測，但現實、且以成果為導向，不會做出不合理選擇。

▼南韓總統李在明、美國總統川普於美東時間8月25日在白宮進行會談。（圖／路透）

▲▼南韓總統李在明、美國總統川普於美東時間25日在白宮進行會談。（圖／路透）▲▼美國總統川普稱讚南韓總統李在明，「很聰明」。（圖／路透）

▲美國總統川普稱讚南韓總統李在明，「很聰明」。（圖／路透）

《時代雜誌》指出，李在明8月底出訪美國時展現高超外交手腕，不僅贈送川普一支為他量身打造、刻有他名字的高爾夫球桿、兩頂繡有「讓美國再次偉大」（MAGA）字樣的牛仔帽、象徵韓國造船傳統的「龜船」模型，當川普表示喜歡李在明的鋼筆時，他也大方送出。從白宮橢圓形辦公室華麗的新裝潢、股市飆漲到川普的外交才能，李在明都不吝表達讚美之詞。

美韓領袖峰會召開前一度瀰漫不安氣氛，川普數小時前才在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「韓國到底在發生什麼事？」並暗示南韓針對前總統尹錫悅的調查疑似為「肅清或革命」。

對於川普在峰會上提及的駐韓美軍基地土地所有權歸屬問題，李在明回憶，「那應該只是開玩笑」，並補充美軍已免費使用基地和土地，若美國真正取得土地所有權，應需繳納財產稅，南韓政府不可能給予豁免。他也提到，曾送川普高爾夫球桿作為禮物，幽默表示，「若與他打一場高爾夫球，我可能會大幅落敗」。

▲▼川普將金正恩視為好朋友。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普將金正恩視為好朋友。（圖／達志影像／美聯社）

在韓半島（朝鮮半島）核問題上，李在明提出「中斷—縮減—非核化」三階段方案，並強調若只是單純向北韓（朝鮮）施加壓力，北韓可能會製造更多核彈，而非停止核計畫。他指出，南韓應與北韓就部分制裁解除或減免進行協商，並分階段追求裁軍與完全非核化。

對於是否推薦川普獲得諾貝爾和平獎，他表示，「若在北韓問題上取得實質進展，川普是最合適的人選」。

李在明對南韓外交策略也有明確表態。他指出，已經無法單純依靠過往所仰賴的「安美經中」（國防安全靠美國、經濟靠中國）模式，南韓必須在美中兩大國間發揮橋梁作用，維護自身民主與市場經濟價值，同時妥善管理與中國的地理、歷史、經濟及民間交流關係，避免在美中對立上成為最前線。

李在明解釋，「若不管理好與中國的關係，南韓可能站在兩大陣營對峙的最前線」。

▲▼南韓共同民主黨黨魁李在明8日下午和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

▲李在明過去擔任共同民主黨黨魁時，曾於2023年6月8日下午和時任中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

至於中國邀請他參加3日在北京天安門廣場舉行的抗日戰爭暨抗法西斯主義戰爭勝利80周年閱兵活動，他表示能夠理解中國有意邀請，但自己未再追問。

另外，在國內政治上，李在明表示，就任百日以來最重要的成就之一，是穩定南韓國內政治局勢，特別是針對前任總統尹錫悅戒嚴後可能引發的國政混亂。

對於在光復節（8月15日）同意特赦祖國革新黨黨代表曹國、涉及慰安婦補助款詐領爭議的前國會議員尹美香，李在明則表示「這是無可避免的選擇」，並坦言雖會引發不同聲音，但對國家而言是必要措施。

09/18 全台詐欺最新數據

大尺寸「樺加沙」颱風下周二、三最靠台　強度達顛峰

揭韓美談判秘辛！韓總統李在明《時代》專訪　嘆答應川普恐遭罷免

美國麻州一名女子搭乘公車時發生衝突，竟然把一名63歲老婦人推下車，導致對方臉部朝下撞在地上，誇張畫面被其他乘客拍下後在網路上流傳，目前推人的女乘客已經被捕。

川普怨：對普丁很失望！

台灣慘淪「詐騙島」　每年狂騙500億震撼韓媒

ChatGPT擬推「年齡分級」　加強保護未成年

美民主黨推動參院決議　籲承認巴勒斯坦國

