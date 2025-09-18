台灣三寶臭名遠播！日本「自駕撞車」無視標誌　連續違規直直開

▲來自台灣的旅客在日本山梨縣忍野村自駕，因未能遵守「停車讓行」標誌，導致與靠左行駛的右向來車擦撞。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近年日本觀光地掀起「租車自駕熱潮」，然而外國觀光客卻因交通習慣差異頻頻釀禍。尤其以三寶聞名國際的台灣旅客在日本租車時，不僅屢屢無視「停止再開」標誌或闖紅燈，更因右駕與母國習慣不同，加上語言隔閡看不懂日文標誌，導致事故激增。尤其富士山周邊道路狹窄與大量人潮，導致事故頻傳

根據日媒《朝日電視台》，日本北海道長沼町曾發生美國遊客駕駛的出租車闖越一時停止（止まれ，停車讓行）標誌，直接衝進路口釀撞車。在山梨縣忍野村，更有來自台灣的三寶遊客短暫停車時，因未能完整確認左右來車而與其他車輛相撞。

其實，過去也曾發生新加坡家庭無視標誌闖入路口並與大貨車對撞，造成母子喪命的悲劇。專家直言，這類事故往往源於外國人不熟悉交通規則與路況，甚至有人誤把小徑當馬路，或卡在狹窄的道路上，對行人與其他駕駛都造成風險。

根據日媒《讀賣新聞》，山梨縣警方統計，位於該縣的富士五湖地區2023年外國人駕駛租車的物損事故多達770件，幾乎是前年的1.8倍，占整體事故的2成。今年截至7月底已突破600件，顯示問題愈發嚴重。事故型態以自撞護欄、圍牆等單獨事故達7成，約2成則為會車、轉角碰撞等車輛相撞。

當地居民對此抱怨連連，有人目擊出租車誤闖非道路區域、或在停車場刮碰卻逕自離去。也有人表示，常看到外國駕駛行經校園前的路口時沒有減速，令人膽顫心驚。隨著富士山「拍照熱點」爆紅，住宅區與小巷湧入大批遊客，車輛與人潮爭道，交通隱患更加突出。