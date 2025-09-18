　
國際

林芳正宣布參選日本自民黨總裁　主張實質加薪1%

▲日本內閣官房長官林芳正18日下午召開記者會，正式宣布投入參選自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社

▲日本內閣官房長官林芳正18日下午召開記者會，正式宣布投入參選自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社

記者羅翊宬／編譯

日本內閣官房長官林芳正今（18）日下午在國會召開記者會，正式宣布參選自民黨總裁，這是他政治生涯中的第3次挑戰。他強調將充分發揮過去30年來在國會獲得的經驗，延續並超越現有政策藍圖，提出「林方案」，以建構未來強健經濟、持續社會保障及推動黨內重建，爭取成為接任石破茂的自民黨新領導人。

根據《日本放送協會》，在自民黨舊派系上屬於「岸田派」的林芳正在記者會上表示，自從岸田政府中後期以內閣官房長官的身份支撐政權延續至今，他希望在此基礎上再加入新元素，打造一個讓全民懷抱夢想、希望與驕傲的日本。

林芳正宣布「林方案」，內容包括推動實質薪資穩定成長約1%、制定並落實2040年代的社會保障及經濟永續藍圖，以及針對自民黨歷經兩度國政選舉挫敗後進行「從零開始」的改革。

據悉，這已是林芳正繼2012年與2024年後第3度挑戰自民黨總裁選舉。現年64歲的林芳正，為山口縣第3區出身的眾議員，畢業於東京大學，早年曾任父親林義郎（前大藏大臣）的秘書。1995年首度當選參議員，並連任5屆，期間擔任過防衛大臣、農林水產大臣、文部科學大臣等要職。2021年起轉戰眾議院並首次勝選。

林芳正在岸田政府時期先後出任外務大臣及內閣官房長官。在外務大臣任內，他曾主導俄烏戰爭相關外交應對，推動七大工業國組織（G7）廣島峰會的舉辦。2022年底，他接替因政治獻金醜聞下台的松野博一，出任官房長官，去年亦以官房長官身份參加自民黨總裁選舉，但由9人參選的首輪投票中僅獲第4名，未能晉級第二輪的決選。

儘管去年以落敗收場，林芳正在石破茂內閣繼續留任官房長官，積極處理美國川普政府的關稅措施相關議題。他以答辯穩健著稱，對經濟、外交、安全保障及農業等政策領域皆有所涉獵，去年競選時以「仁政」為口號，主張以人為本的政治。

09/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日韓要聞林芳正日本自民黨總裁總裁選舉総裁選

