蘋果徹底輸了！三星推首款「三摺機」台灣有望上市？　曝光震撼價

▲三星推出號稱比蘋果輕薄、無明顯摺痕的折疊式手機「Galaxy Z Fold7」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

三星電子計畫今年推出首款三摺式手機「Galaxy Z TriFold」。消息人士指出，該機有望成為首支在台灣上市的三摺手機，並於本月29日舉行今年第3場三星電子發表會上正式揭曉。此舉不僅將是三星首度在美國及台灣同步發表三摺手機，也可能重新點燃智慧型手機市場的創新熱潮。

根據《CNN》，Galaxy Z TriFold可在兩處折疊，提供比現有可折疊手機更大的螢幕，為自2019年三星推出首款可折疊手機以來最具革命性的產品變化。三星對外僅透露將於年底前上市，不過尚未公開完整市場與時間等細節，但全球智慧型手機產品規劃主管姜敏錫（Minseok Kang，音譯）表示，2025年的上市時程仍在掌控中。

韓媒透露，Galaxy Z TriFold配備10吋OLED螢幕，三鏡頭包括1200萬像素廣角與1000萬像素望遠鏡頭，預估售價高達3000美元（約新台幣9萬元），定位小眾市場。三星美國行動產品管理資深副總裁Drew Blackard指出，現行的Galaxy Z Flip與Z Fold系列可視為三摺手機的前導產品，與前一代相比預購量增加25%，並提供「比以往更大的螢幕」。

▲三星曾在消費電子展CES 2025公開展示新一代摺疊機Flex G。（圖／翻攝自씨넷）

三星曾在消費電子展（CES）展示多款三摺概念機，包括可像摺頁書般展開的Flex G，以及內外雙折形成「S」型的Flex S，創造三個螢幕的使用效果。雖然這些概念尚未量產，但Galaxy Z TriFold將是消費者可實際購買的首款三摺手機，展現三星在可折疊設計上的最大突破。Blackard表示，折疊機吸引非三星手機使用者的比例高出一倍，有助於品牌差異化並拉抬其他產品形象。

此外，三星明年也計畫推出Galaxy S系列新款，包括Galaxy S25 Edge的後續機型，將延續追求輕薄設計理念。外界關注的「無充電孔手機」概念，雖在內部討論過，但三星尚未正式開發，也未有明確上市計畫。姜敏錫表示，產品開發首要考量仍是「能提供何種使用效益」，而目前策略是透過輕薄與可折疊設計，帶給消費者不同以往的手機體驗。

專家指出，蘋果傳聞將於明年底或後年初推出首款摺疊式iPhone，但仍只能「雙摺」，在吸睛度上不及三星的三摺機。科技網紅Austin Evans表示，Galaxy Z TriFold雖屬小眾市場，但昂貴售價與稀少產量能提升三星品牌形象，同時與中國品牌在摺疊手機市場競爭。

市場研究機構國際數據公司（IDC）預估，可折疊手機出貨量至2028年將達4570萬台，相較於2024年全球約12億支智慧型手機出貨量仍占少數，但三星認為，這股創新將重新引導消費者對手機使用的思維，也為市場注入新的成長動能。