台灣慘淪「詐騙之島」！每年狂騙500億震撼韓媒　技術輸出日韓受害

▲我國刑事局電偵大隊破獲詐團使用大陸製手機基地台蓋台推播詐騙簡訊的離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者羅翊宬／編譯

近來南韓接連發生KT小額付款詐騙事件，引發關注。對此，韓媒特派員赴台實地取材，深入台北刑事警察局專訪，揭露台灣詐騙集團透過假基地台訊號車大規模發送簡訊，誘導民眾輸入銀行帳密，進行網購盜刷，受害金額達新台幣數億元，台灣再度淪為國際間知名的「詐騙之島」，人均損失高出日本20倍、高出南韓3倍。



韓媒《朝鮮日報》特派員柳宰敏（音譯）11日造訪台北刑事警察局，見到一台高約30公分、長寬約80公分的假基地台設備。開啟後可阻斷半徑100公尺內的正常基地台訊號，讓周遭手機誤認為是假基地台發出的訊號。台灣犯罪組織將這類設備裝入多輛車輛，穿梭市區發送約600萬封詐騙簡訊，內容涵蓋帳戶異常、欠繳水電費或高速公路通行費等資訊。

台灣警方透露，民眾一旦點擊簡訊內附網址，並依照指示輸入身分證、銀行帳戶密碼，則信用卡號與個資便會被成功竊取，詐騙組織隨後在網路商店大量刷卡，得手約新台幣500多萬元，最後於上月25日被警方逮捕。被捕者供稱是受中國犯罪組織指示作案。

報導指出，此詐騙手法其實與近期南韓京畿道光明市、首爾特別市衿川區的KT小額付款駭客事件極為相似。

台灣是國際間最早出現「語音釣魚攻擊」（voice phishing，電訊詐騙）的國家之一。1990年代末，隨著IT產業快速發展與經濟低迷而跟著出現，2000年代初擴散至全台。2003年，台灣政府大規模掃蕩犯罪後，部分詐騙集團流向中國及周邊國家，2004年擴散至日本、2006年傳入南韓。

台灣台中地檢署主任檢察官陳信郎透露，近年隨著詐騙案件激增，台灣政府再度發起「對抗詐騙行動」，並投入AI與深偽技術（deepfake）防治新型詐騙，尤其鎖定利用影像與心理操控民眾的案件。

南韓與台灣警方統計，台灣年度詐騙損失高達502億台幣，遠遠超過南韓的新台幣364億8590萬元（1兆6870億韓元）。考量台灣人口僅2350萬人、不到南韓的一半，換算下來每人平均受害金額幾乎是南韓的3倍、日本的20倍之多。因此台灣長期被國際視為「詐騙之島」。

報導分析，台灣成為中國犯罪組織測試新型詐騙的「實驗場」，因語言相同且數位文化同樣發達，便於檢測罪手法後再擴散至亞洲、甚至是全球。

台灣反詐騙軟體公司Gogolook營運長朱滿宇認為，台灣的高數位使用率及社會結構，讓犯罪分子能迅速試驗、驗證詐騙模式，成功後即向國際複製擴散，造成台灣受害規模長期居高不下。