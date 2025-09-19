普發1萬「怎辨別網站真偽？」　內行3招破解：應以.gov.tw結尾

▲政府機關網站的正確網址應以「.gov.tw」結尾。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

行政院會11日拍板通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，民眾最快10月就可以開始領到普發現金1萬元。不過，這筆錢明明就還沒開始發，卻已經出現詐騙網站，對此，台灣事實查核中心整理出3招來破解釣魚網站，同時提醒民眾「當看到陌生網址時，一定要養成先辨認網址的好習慣」。

行政院11日院會通過特別預算，後續送交立法院審議，9月中開議就可立即審議，最快10月就可以開始領到普發現金1萬元。財政部指出，具體發放時程，將等到特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，近來社群平台卻流傳「全民共享經濟成果普發現金線上登記系統」網址，宣稱可以申請普發現金1萬元，並要求民眾輸入信用卡號、姓名、有效期限及安全碼（CVV）等資訊。事實查核中心實際點入並隨意填入虛構個資後，發現頁面「會出現要求民眾輸入持卡人、信用卡號的頁面，而且會出現簡體中文的提示」。

事實查核中心指出，如果仔細看網址，就會發現網傳網址雖寫著財政部的字樣，但網址卻是「https://xxxx-gov.shop/tw」（傳言網址部分資訊已隱藏），與財政部官網網址「https://www.mof.gov.tw」並不符合。資安專家表示，政府機關網站的正確網址應以「.gov.tw」結尾，假冒網站則常以「-gov.tw」、「/gov/tw」等形式出現，或使用拼湊混淆的網址如「abcgov.tw」，誤導民眾上當。

因此事實查核中心也整理出3招，來破解釣魚網站：

1、政府網站看「.gov.tw」



2、對「亂數」網址存疑



3、 先連進「正確政府官網主頁」再將網址交叉比對

另外，傳言文字以「行政院經濟部全民共享經濟成果計畫辦公室」的名義流傳，但實際上，行政院並沒有成立專責的「全民共享經濟成果計畫辦公室」。最後事實查核中心再次提醒，「當看到陌生網址時，一定要養成先辨認網址的好習慣，確認是否是真網站，就能避免掉入陷阱」。