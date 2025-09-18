會領普發1萬嗎？　卓榮泰被問表態了

　
政治

會領普發1萬嗎？　卓榮泰表態：希望留給國家更有用的事

▲▼行政院長卓榮泰出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲普發1萬現金最快十月下旬發放，卓榮泰表態：希望留給國家更有用的事。（圖／記者李毓康攝）

記者董美琪／綜合報導

民眾關注已久的「普發一萬元現金」，最快可能在十月下旬上路，相關議題持續引發討論。日前，玄奘大學教授釋昭慧批評該政策，直言恐導致國家財政紀律鬆動，甚至讓債務轉嫁到下一代，並呼籲大家拒領，建議政府應開設「國家續命專款」，把資源用在更具長遠效益的建設上。之後，民進黨立委吳思瑤也宣布不會領取。

對此，行政院長卓榮泰今（18）日接受《民視》受訪時表態，若問他是否領取？他坦言：「我希望把這筆錢留給對國家更有幫助的地方。」

針對釋昭慧等人的聲音，卓榮泰說：「我很感謝有團體願意提出這樣的看法，選擇把錢留在國庫，讓政府能運用在更有意義的地方，這是一個正向的訊號。」

卓榮泰指出，過去他認為應該集中力量，讓國家推動更大的計畫。但如今分散發放後，雖然每個人都能得到自己所需的一點點，但國家層面卻會少了長期規劃或重大建設的推進。

他進一步呼籲，如果有更多人願意將補助留在國庫，未來政府在規劃政策時，就能把這筆經費用在對國家更長遠、更具意義的方向。

至於外界建議政府應開立專戶，供民眾將一萬元回捐？卓榮泰回應，其實民眾若選擇不領，這筆錢自然就會留在國庫，若領出來再捐，反而是多一道手續。他強調，目前尚未定案，但這確實是一個健康而正面的討論方向。

更多新聞
3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝
快訊／輝達入股！英特爾飆漲27％　美股半導體族群開盤走強
快訊／男做「陰莖增大術」離奇亡！　惡醫丁斌煌100萬交保
快訊／1天3颱！浣熊颱風晚間也生成了
名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別
快訊／樺加沙颱風生成！路徑逼近台灣
男星身價上億「忠孝東路擁13房產」　爆離婚淨身出戶「全給前妻

相關新聞

賴清德才下令黨政同步　卓榮泰明起分4批次邀綠委開便當會

賴清德才下令黨政同步　卓榮泰明起分4批次邀綠委開便當會

立院新會期明（19日）開議，總統、民進黨主席賴清德昨裁示要黨政同步。據了解，行政院將在明日起依照各委員會，分4批次邀請黨籍立委參與行政院長便當會，並廣泛交換意見。便當會將由行政院長卓榮泰親自主持，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務副秘書長阮昭雄以及發言人李慧芝、民進黨團三長也會一同出席。此外，督導的政委若有空也會一起出席。

行政院推好孕三方案　生育給付「補差額」每胎10萬、試管最高補15萬

行政院推好孕三方案　生育給付「補差額」每胎10萬、試管最高補15萬

要領普發1萬元！「輸入信用卡號」慘了

要領普發1萬元！「輸入信用卡號」慘了

行政院拍板　電動車免貨物稅、牌照稅延長到2030年

行政院拍板　電動車免貨物稅、牌照稅延長到2030年

吳宗憲質疑韌性預算媒宣費近億　政院：讓民眾了解政策

吳宗憲質疑韌性預算媒宣費近億　政院：讓民眾了解政策

