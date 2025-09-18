會領普發1萬嗎？　卓榮泰被問表態了

▲普發1萬現金最快十月下旬發放，卓榮泰表態：希望留給國家更有用的事。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

民眾關注已久的「普發一萬元現金」，最快可能在十月下旬上路，相關議題持續引發討論。日前，玄奘大學教授釋昭慧批評該政策，直言恐導致國家財政紀律鬆動，甚至讓債務轉嫁到下一代，並呼籲大家拒領，建議政府應開設「國家續命專款」，把資源用在更具長遠效益的建設上。之後，民進黨立委吳思瑤也宣布不會領取。

對此，行政院長卓榮泰今（18）日接受《民視》受訪時表態，若問他是否領取？他坦言：「我希望把這筆錢留給對國家更有幫助的地方。」

針對釋昭慧等人的聲音，卓榮泰說：「我很感謝有團體願意提出這樣的看法，選擇把錢留在國庫，讓政府能運用在更有意義的地方，這是一個正向的訊號。」

卓榮泰指出，過去他認為應該集中力量，讓國家推動更大的計畫。但如今分散發放後，雖然每個人都能得到自己所需的一點點，但國家層面卻會少了長期規劃或重大建設的推進。

他進一步呼籲，如果有更多人願意將補助留在國庫，未來政府在規劃政策時，就能把這筆經費用在對國家更長遠、更具意義的方向。

至於外界建議政府應開立專戶，供民眾將一萬元回捐？卓榮泰回應，其實民眾若選擇不領，這筆錢自然就會留在國庫，若領出來再捐，反而是多一道手續。他強調，目前尚未定案，但這確實是一個健康而正面的討論方向。