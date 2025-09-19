涉詐獲緩刑「轉身又交出女兒帳戶」　母下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

婦人小雅（化名）先前因涉詐被法院判處有期徒刑4個月，緩刑3年確定，結果她非但沒有記取教訓，還將女兒的帳戶提供給詐團使用。彰化地院法官日前審理之後，依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處小雅有期徒刑4個月，併科罰金3萬元。

▲小雅將女兒的帳戶金融卡及密碼提供給詐團使用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小雅明知將金融帳戶資料交給陌生人使用，很有可能會淪為詐團的利用工具，卻仍在今年3月間將女兒帳戶的金融卡寄給王姓網友，接著透過LINE告知金融卡的密碼。該詐團取得帳戶資料後，隨即在網路上佯稱要買洗衣機，再以實名認證等話術，誘導受害者依照指示操作，成功騙得9985元，並立刻領走其中的8000元。

受害者發覺被騙，憤而報警，警方很快便循線查到小雅。面對上述犯行，小雅在法院準備程序期間坦承不諱。

彰化地院法官認為，小雅先前就因涉犯洗錢案件，被法院判處有期徒刑4個月，併科罰金2萬元，緩刑3年確定，她卻無視緩刑宣告的機會，再次輕率將帳戶提供給詐團使用。

法官考量到小雅終能坦承犯行，但至今仍未與受害者達成調解或賠償損害，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處她有期徒刑4個月，併科罰金3萬元，前者得易科罰金12萬元，後者得易服勞役30日，全案仍可上訴。