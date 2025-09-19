好友傳心靈雞湯「不需要裝堅強」　屏東婦掏3萬助他開刀險被詐

▲內埔警分局員警即時阻止鍾婦被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東1名70餘歲鍾姓婦人，因手機Line結識自稱「Doctor」的陌生男子，對方不斷以「最信賴的朋友」等話語博取信任，甚至訴稱受傷需開刀，要求鍾婦購買Apple卡協助，金額高達3萬元。幸內埔警方獲報即時識破，提醒這是典型的假交友詐騙，才讓她驚覺受騙。

內埔警分局新北勢派出所警員徐文彥，日前值班時接獲轄內超商來電報稱，有民眾要購買Apple卡，卻不知如何使用操作，疑似遭詐騙，請警方到場幫忙。

所長潘亮儒、警員莊汶鈺、徐文彥，立即趕赴現場關懷，經查詢該鍾姓婦人，她向警方表示，約在2個月之前，手機Line有位英文暱稱Doctor的不明人士加她為好友，接著噓寒問暖，及傳送「最信賴的朋友」、「人生道理」等話語，博取她的信任。最後以受傷要開刀為由，請鍾婦用購買Apple卡方式，借他3萬元，並保證一定會還錢。

經員警陪同她檢視手機Line對話內容，在確認鍾婦沒見過Doctor本人，也僅知道對方住美國而已，員警馬上跟她確認，這就是假交友詐騙，並當場向她詳細解說各類型詐騙手法。她聽完之後，終於察覺自己遭到詐騙，並放棄購買apple卡借錢給對方的念頭。員警另告訴她，日後若遇到任何疑問，要先撥打派出所電話，鍾婦對於警方幫忙不斷致謝。

分局分局長江世宏表示，假交友的詐騙手法已行之有年，民眾使用手機Line遇不明人士加好友訊息，務必先保持冷靜，並秉持著一聽、二掛、三求證之方法，才能避免落入詐騙陷阱，有任何問題請立即撥打110或是165反詐騙專線向警方查證。