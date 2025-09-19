網友「寄提款卡我教你賺錢」　76歲屏東阿北險被騙光辛苦錢

▲內埔警分局員警即時幫鍾男取回提款卡。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名76歲鍾姓男子，在網路結識女子被誆稱可「輕鬆賺錢」，照指示將郵局提款卡以超商交貨便寄出，幸事後覺得不對勁，趕赴內埔警分局求助，警方立即協助掛失止付並攔下寄件，並耐心宣導詐騙手法。他恍然大悟，感謝警方協助。

內埔警分局內埔所警員李智鈞、林彥丞日前巡邏勤務中，接獲值班人員通報，有民眾遭到詐騙，請立即返所協助。

一位年約76歲的鍾姓男子到派出所報稱，日前在網路上認識一位女子，之後對方與他聊天，過幾天後女子便告知老翁有賺錢機會，但要他寄送提款卡，以便將金錢匯至其戶頭內，而匯入之金錢可讓老翁抽成。鍾男聽完後，立馬趕到超商，並以該女子提供之交貨便號碼，寄出郵局提款卡。但他在完成整個程序後，心裡愈發感覺怪異，於是就到內埔派出所報案，請求警察幫忙。

警方聽完敘述後，馬上先幫他聯絡郵局客服掛失止付，隨後再以交貨便號碼，聯絡超商請求先暫停寄貨。警方也趁此機會向他進行防詐宣導，並告知其這是常見的詐騙手法，詐團的目的就是騙取金融卡，並將該帳戶做為洗錢帳戶，老翁這才恍然大悟，並不斷感謝警方幫忙。

分局長江世宏表示，詐騙集團會利用各種名目，騙取證件、帳戶提款卡等，而假求職也是最常見的手法之一，民眾若有任何疑問，請立即撥打110或165 諮詢，或直接到最近派出所查證。