美國陸軍「黑鷹」直升機墜毀　機上4名士兵生死未卜

美國華盛頓州發生一起軍事事故，一架搭載4名士兵的美國陸軍MH-60「黑鷹」（Black Hawk）直升機，在路易斯-麥克喬德聯合基地（Joint Base Lewis-McChord）附近墜毀。美國陸軍證實這起意外，但尚未公布機上士兵的傷亡情況，事故原因仍在調查中。

根據《美聯社》，美國陸軍於當地時間18日發表聲明，指出該架黑鷹直升機於當地時間18日晚間9時執行例行訓練任務時墜毀，機上士兵隸屬第160特種作戰航空團（Airborne）。軍方強調，這是一個「持續進行中的情況」，相關調查已經展開。

墜機地點距離塔科馬市約16公里，隸屬於美國陸軍聯合基地總部管轄。事發後，華盛頓州自然資源部指出，墜毀現場引發火警，野火在週四清晨已擴散至1英畝（約0.4公頃）。

美國陸軍發言人卡斯楚（Ruth Castro）表示，目前行動性質屬於「搜救任務」，軍方已派出最專業的單位進行處理，並全力配合執法部門。不過，軍方並未透露更多關於直升機的細節。

當地警方同樣參與行動。瑟斯頓郡警長辦公室週三晚間透過網路表示，接獲民眾通報後，副警長已前往奧林匹亞以西的薩米特湖（Summit Lake）地區，處理疑似直升機墜毀的情況。警方指出，軍方當時已經回報，「在該區失去一架直升機的聯繫」。

瑟斯頓郡警長桑德斯（Derek Sanders）在臉書上透露，副警長雖然成功找到墜機地點，但由於現場仍在燃燒，救援行動一度受阻。稍後，金郡的「守護者1號」（Guardian 1）直升機與特種作戰救援單位緊急趕抵現場，協助處理。

同時，華盛頓州自然資源部野火通訊經理湯瑪斯•凱爾-米爾沃德（Thomas Kyle-Milward）指出，已有多個單位合作，包括軍方、地方消防保護區與自然資源部，共同撲滅因墜機引起的火勢。

目前，外界仍關注機上4名士兵的狀況，軍方尚未對外公布任何細節。