國際

快訊／輝達宣布1500億收購英特爾股份　合組美國隊開發晶片

▲▼輝達向台積電下單30萬顆H20晶片。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達宣布投資英特爾50億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

輝達（Nvidia）今天宣布向「曾經的競爭對手」英特爾（Intel）投資50億美元，全力支持這家陷入困境的美國晶片代工廠，雖然沒有給予英特爾最關鍵的代工訂單，但雙方計劃聯合開發用於PC和數據中心的晶片，此舉被視為對台積電的前在挑戰，台積電目前負責生產輝達的旗艦處理器。

兩家公司表示，輝達將以每股23.28美元的價格購買英特爾普通股，比周三收盤價低6.5%。消息公布後，英特爾股價在盤前交易大漲12%，輝達也上漲2%，台積電則跌近2%。交易完成後，輝達將成為英特爾最大股東之一，持股可能超過 4%。

值得注意的是，輝達入股英特爾協議並不涉及英特爾的代工業務，輝達的晶片仍將由台積電生產。協議內容顯示，英特爾將設計專用資料中心處理器，與輝達的 GPU 搭配，透過專屬技術實現更高速的晶片互聯。這將使英特爾得以分潤輝達的AI伺服器市場，對抗AMD等競爭對手。

輝達執行長黃仁勳表示，這項歷史性合作把輝達的AI與英特爾的CPU及龐大x86生態系緊密結合，將共同奠定下一代運算基礎。雙方強調此次屬於商業合作，將推出多代產品，但未透露具體財務細節或首批聯合產品的上市時間。

09/17 全台詐欺最新數據

繪圖晶片巨頭輝達（NVIDIA）周四（18日）宣布，以每股23.28美元、總額50億美元投資英特爾（Intel），震撼半導體產業。消息一出，英特爾美股盤前勁揚逾24%，輝達也升逾2%，反映市場對這樁前所未見合作的高度關注。

輝達英特爾晶片台積電

