台東環保局提醒　機車出廠滿5年須每年排氣定檢

▲台東環保局提醒機車出廠滿5年須每年排氣定檢。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「您的機車排氣檢驗了嗎？」台東縣環保局提醒，依《空氣污染防制法》規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的燃油機車，須於行車執照原發照月份的前後一個月內完成排氣定期檢驗。若逾期未檢驗，將處新台幣500元罰鍰；超過6個月仍未完成者，將再處3,000元罰鍰，並報請監理機關註銷牌照，車輛不得再行駛上路。

環保局強調，只要車籍未註銷，即使車輛未使用或長期停放，仍須依法檢驗；若車輛已不堪使用，應盡速至監理單位辦理報廢，以免受罰。今年1月至8月間，台東已有1,351輛機車因多次通知仍未完成排氣定檢，最終被移送監理機關註銷牌照。被註銷牌照的車主須繳回車牌，並不得再上路行駛或停放於道路旁，否則將依《道路交通管理處罰條例》受罰。

台東縣政府指出，機車是縣民日常重要交通工具，但若未依規定檢驗，不僅無法掌握實際排放狀況，也可能加劇空氣污染，危害健康。縣府除持續推動排氣定檢政策外，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第3項「健康與福祉」及第11項「永續城鄉」，希望打造潔淨、宜居的城市環境。

為提升便利性，環保局除於市區設置大型LED看板、結合鄉鎮公所跑馬燈與清潔隊垃圾車懸掛布條宣導外，並推動「移動式排氣檢驗車」深入偏鄉服務。迄至7月底，檢驗車已巡迴達仁、大武、東河、海端、金峰及延平等6個鄉鎮，累計協助709輛機車完成免費檢驗，到檢率達87.98%。相關檢驗時間與地點將由各鄉公所公告或透過村里廣播通知，讓車主就近辦理，節省交通往返時間。