　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東環保局提醒　機車出廠滿5年須每年排氣定檢

▲台東環保局提醒機車出廠滿5年須每年排氣定檢。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東環保局提醒機車出廠滿5年須每年排氣定檢。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「您的機車排氣檢驗了嗎？」台東縣環保局提醒，依《空氣污染防制法》規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的燃油機車，須於行車執照原發照月份的前後一個月內完成排氣定期檢驗。若逾期未檢驗，將處新台幣500元罰鍰；超過6個月仍未完成者，將再處3,000元罰鍰，並報請監理機關註銷牌照，車輛不得再行駛上路。

環保局強調，只要車籍未註銷，即使車輛未使用或長期停放，仍須依法檢驗；若車輛已不堪使用，應盡速至監理單位辦理報廢，以免受罰。今年1月至8月間，台東已有1,351輛機車因多次通知仍未完成排氣定檢，最終被移送監理機關註銷牌照。被註銷牌照的車主須繳回車牌，並不得再上路行駛或停放於道路旁，否則將依《道路交通管理處罰條例》受罰。

台東縣政府指出，機車是縣民日常重要交通工具，但若未依規定檢驗，不僅無法掌握實際排放狀況，也可能加劇空氣污染，危害健康。縣府除持續推動排氣定檢政策外，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第3項「健康與福祉」及第11項「永續城鄉」，希望打造潔淨、宜居的城市環境。

為提升便利性，環保局除於市區設置大型LED看板、結合鄉鎮公所跑馬燈與清潔隊垃圾車懸掛布條宣導外，並推動「移動式排氣檢驗車」深入偏鄉服務。迄至7月底，檢驗車已巡迴達仁、大武、東河、海端、金峰及延平等6個鄉鎮，累計協助709輛機車完成免費檢驗，到檢率達87.98%。相關檢驗時間與地點將由各鄉公所公告或透過村里廣播通知，讓車主就近辦理，節省交通往返時間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／騎士切換車道　遭後方追撞慘死
直擊／車撞斷腳也要排iPhone 17！　台灣大頭香哥現身
普吉島飯店驚見「26歲裸女屍」　疑2男1女激戰出人命
公館圓環施工大塞車引眾怒！　北市府：將裁處廠商
忠孝東路嚴重車禍！公車撞飛騎士　驚悚畫面曝
「停砍公教年金」排第一法案！　傅崐萁曝白態度：藍以多一票險勝
正妹拒陪睡被暴打！　他曝弘大夜店恐怖一幕
iPhone 17 Pro開箱！　他直呼「最不像蘋果的蘋果」
快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮男「手握針筒」躺地咆哮　警鷹眼揪出煙盒藏海洛因

耗資5.2億！花蓮玉長大橋進度超前　預計明年11月7日完工

嘉檢廉政倫理規範與便民法紀宣導　落實公部門清廉核心

國慶焰火估吸20萬人湧南投　消防局演練「落焰引火民眾墜溪」

走失潮警訊！失智長者10年暴增6成　指紋建檔成愛的GPS

中秋送暖！蒂寶生醫捐250組沐浴乳禮盒　慰勞南消第六大隊弟兄

律師陪同勞資調解！台南勞工局推五心服務　王鑫基：勞權第一

台東環保局提醒　機車出廠滿5年須每年排氣定檢

欠稅罰款682萬拒繳　台南科技公司前負責人遭裁定管收

「身心樂活齊步走」系列講座最終場　營養師分享無負擔美食祕訣

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

花蓮男「手握針筒」躺地咆哮　警鷹眼揪出煙盒藏海洛因

耗資5.2億！花蓮玉長大橋進度超前　預計明年11月7日完工

嘉檢廉政倫理規範與便民法紀宣導　落實公部門清廉核心

國慶焰火估吸20萬人湧南投　消防局演練「落焰引火民眾墜溪」

走失潮警訊！失智長者10年暴增6成　指紋建檔成愛的GPS

中秋送暖！蒂寶生醫捐250組沐浴乳禮盒　慰勞南消第六大隊弟兄

律師陪同勞資調解！台南勞工局推五心服務　王鑫基：勞權第一

台東環保局提醒　機車出廠滿5年須每年排氣定檢

欠稅罰款682萬拒繳　台南科技公司前負責人遭裁定管收

「身心樂活齊步走」系列講座最終場　營養師分享無負擔美食祕訣

花蓮男「手握針筒」躺地咆哮　警鷹眼揪出煙盒藏海洛因

「小國不應被迫選邊站」 新防長陳振聲：新加坡絕不做他國代理人

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級　Tim哥：帶8顆鏡頭出門

台積電否認嘉義先進封裝二廠喊停　強調「在台投資計劃不變」

快訊／宜蘭阿北騎機車！換車道被追撞慘死　貨車前擋碎成蜘蛛網

耗資5.2億！花蓮玉長大橋進度超前　預計明年11月7日完工

巨人菜鳥日超萌登場！　鄧愷威扮「叔比狗」登機超吸睛

獨家／姜棟元24hrs貼身保護！全智賢淪陷：對他著迷　拍戲每天炫耀

嘉檢廉政倫理規範與便民法紀宣導　落實公部門清廉核心

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

【阿嬤起飛】兒子堅稱有看到　媽媽還配合演出ＸＤ

地方熱門新聞

高雄小港晚間突停電！638戶陷黑暗

首屆國際兒少書展9/18台中登場　

統領廣場迎七週年慶　推多重好康拚業績

台中消防局官網驚見「找小姐價格」市府回應了

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆：員工說中央要求復工

嘉義長庚病人安全週　聚焦孕產婦與兒童醫療安全

靈鷲山法會參拜　邱奕勝：桃園福報滿滿

部桃「病安週」登場　守護母嬰與兒童健康

六都施政滿意度　張善政第三

欠稅罰款682萬拒繳台南科技公司前負責人遭裁定管收

補助拿最少！高雄捷運預算「砍103億」恐違約

蔣萬安穩健施政獲認可 臺北市勇奪「永續幸福城市」六都第一

嘉義縣5社區獲金卓越獎

2女大生迷路哭：有人教我走河床

更多熱門

相關新聞

用影像說話　台東影展揭露性暴力多樣樣態

用影像說話　台東影展揭露性暴力多樣樣態

台東縣政府推動的114年度「性暴力防治影像巡迴影展」，近日於台東秀泰影城舉行最終場映後座談，活動歷經7月至9月共四場，正式劃下句點。影展選映《女性日常》、《操控遊戲》及《我12歲，你介意嗎？》三部引發關注的影片，從職場、家庭到數位空間，呈現性暴力在日常生活中可能出現的多種樣貌，引導社會深度思考受害者處境與制度改革需求。

國際失智症日前夕！千歲志工團伴長輩

國際失智症日前夕！千歲志工團伴長輩

愛犬+車鑰匙鎖車裡遊客急瘋　池上警消合作解困

愛犬+車鑰匙鎖車裡遊客急瘋　池上警消合作解困

台東3婦中毒案謎底揭曉　誤食「大花曼陀羅」

台東3婦中毒案謎底揭曉　誤食「大花曼陀羅」

台東長濱 liáo 天室串起小鎮世代情

台東長濱 liáo 天室串起小鎮世代情

關鍵字：

環保排氣台東

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

快訊／王柏傑反擊了！

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面