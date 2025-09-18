酸賴清德請鬼拿藥單　邱毅斷言「徐國勇重傷賴」：政權走到末路了

▲總統兼民進黨主席賴清德、新任秘書長徐國勇。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨秘書長徐國勇16日表示，「蔣介石過去是代表同盟國接收台灣，沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」，引起議論。對此，前立委邱毅今（18日)點出徐國勇論述的4點謬誤，他痛批，賴清德真的亂了，才會「請鬼拿藥單」，找徐國勇來擔任民進黨秘書長，徐這一胡說八道，重傷賴清德，民調只怕還要再跌，這個政權快走到末路了，眼看就要垮了！

邱毅表示，AIT剛發表「台灣地位未定論」，這本是老台獨說的陳腔濫調，繞過開羅宣言、波茨坦公告、日本降書，硬不承認日本把台灣歸還中國的歷史事實，只從爭議極大的《舊金山和約》出發，便硬指日本並未承認把台灣歸還中國，所以台灣的地位未定。

邱毅表示，AIT這個時候突然來這麼一下，目的是什麼？內情很複雜，所以暫時先不去討論。但徐國勇代表民進黨，也是現今的執政黨，做出這些錯誤的推論，那可就非常嚴重了。

邱議說，誠如柯文哲所說，是要把台灣搞得四分五裂裂嗎？徐國勇的謬論一「根本沒有台灣光復節」，但自己記得立法院今年才通過光復節為國定假日，民進黨沒有反對，行政院也未提覆議，怎麼又出爾反爾說，沒有台灣光復節呢？

邱毅提到，徐國勇的謬論二是蔣介石是在麥克阿瑟的命令下，代表盟軍接受日本投降，問題是那時候，麥克阿瑟命令不了蔣介石吧，而且日本降書的白紙黑字，就是日本把台灣歸還給中國，當時中國的法定代表是中華民國。

邱毅指出，徐國勇的謬論三是1945年以前的日據時期，台灣人是日本人，不是中國人，類似的說法出現在過去的李登輝，曾說二十歲以前是日本人，這也是錯誤的說法，日本殖民台灣五十年，從不把台灣人視為日本人。

邱毅認為，徐國勇現在的「台灣人是日本人」一說，恐怕也會引起日本強烈反對，更是侮辱了台灣人民。

邱毅批評，徐國勇的謬論四是指1949年的蔣介石是軍閥，並非合法政權。這本是老台獨關起門自欺欺人的話，現在徐國勇把它搬到檯面上，還代表民進黨公開表達，不知被當成台獨金孫的賴清德，同不同意徐國勇的說法？

最後，邱毅強調，總之，徐國勇這一胡說八道，重傷賴清德，賴清德的民調只怕還要再跌，這個政權快走到末路了，眼看就要垮了！

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）