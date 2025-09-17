　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院稱無力補助中南部捷運　北市府緊咬：是否要砍北捷預算？

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院與北市府為了財劃法金額分配、公式計算，以及中央地方權責問題連槓數日，政院發言人李慧芝今（17日）指出，以往中央補助台北捷運路網超過6775億，現在中南部進入捷運建設期，但是中央卻沒有相同的能力可以挹注了，且中央挹注給台北市的總數更高達1317億元。對此，北市府副發言人蔡畹鎣晚間則反問6個問題，中央是否要砍台北捷運預算650億？

李慧芝表示，財劃法的問題在於公式錯誤，讓統籌稅款還有345億元無法完全分配。此外，分配不公平更削弱了中央均衡、地方發展的能力。以往中央補助台北的捷運路網的建設超過6775億元，現在中南部進入了捷運建設期，但是中央已經沒有相同能力給予補助。

李慧芝說，台北市明年的統籌分配稅款增加數超過了450億元，是全國之冠，中央政府挹注給台北市的總數更高達1317億元，比起今年增加整整275億元，這個數字同樣也是全國之冠。台北市府自己應該可以多分擔一些地方自治的事項，台北市的財政體質良好，有高達269億元的稅金剩餘，相信可以好好地照顧市民。

蔡畹鎣表示，李慧芝講了這麼多，卻沒回應，第一，中央是否要砍台北捷運預算650億、狂砍全台捷運經費，這是不是事實？第二，北市府年度增加的負擔，比統籌分配款還要多，這是不是事實？第三，中央左手扣、右手給，這種兩面手法，有回應嗎？ 

蔡畹鎣質疑，第四點，中央只講給地方多少，卻不講扣了多少，有回應嗎？第五，中央應該給地方的補助款，一直到現在都還處在不確定情況下的究竟有多少，到底要刪掉其中多少？第六，中央有跟各地方政府以及國人講清楚了嗎？

09/16 全台詐欺最新數據

ET快訊
「隱形股王」挨罰20萬元！
法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看
桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友
Andy「突呼吸不順」病倒掛急診！虛弱插鼻管畫面曝
警車碰撞機車！女騎士彈飛傷重死亡
全台入夜供電亮「橘燈」警戒！

