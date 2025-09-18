財產申報曝　假球案「雨刷」身家上億、藍議員跑路前就換好人民幣

▲監院財報今曝光，嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜身家上億。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（18日）公布最新廉政公報，包含嘉義縣議會、屏東縣議會財產申報，其中有多位涉貪、甚至通緝在案議員。根據財產申報，曾是中華職棒假球案主謀的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜身家上億；涉連署行賄的國民黨籍屏東議長周典論名下無任何不動產、僅申報存款95萬；通緝中的國民黨籍前議員郭再添，則是將大部分現金換成人民幣、事業投資近億，還有普洱茶總值3543萬450元。

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜曾涉職棒假球弊案遭判刑入獄，近期再因涉洗錢案被收押，根據財產申報，蔡政宜名下22筆土地、1筆建物，近年花4100萬在高雄置產，1部573萬9千元的保時捷，現金200萬元、存款1619萬5060元、2支手錶、1副鑽戒總值650萬、15筆保險、債權高達3000萬元、為他人借款土地權利設定，另外債務1452萬525元用於房貸。身家粗估上億。

國民黨籍屏東縣議長周典論涉郭台銘連署行賄案，名下無登記任何不動產、交通載具，僅申報存款95萬6260元、數支股票總值6萬8510元、2筆保險。

而曾被白營指控涉違法養雞場案、議長周典論姪女周碧雲，名下則有5筆土地、4筆建物，存款10萬8727元、2筆股票總值2萬2260元、19筆保險，債務2098萬4605元，用於周轉、購置不動產。

國民黨籍前屏東縣議員郭再添，日前曾因從事非法地下匯兌遭判刑，卻在報到入獄前潛逃無蹤，根據監察院廉政公報，郭名下29筆土地、1筆建物，現金1131萬2670元、其中有人民幣205萬（台幣901萬）。

特別的是，郭再添名下還有近1500件普洱茶3543萬450元、7筆保險，事業投資其茶葉、生物科技公司共8993萬1千元，另背債3567萬8614元，全用於周轉。