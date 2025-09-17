徐國勇喊台灣沒光復節　郝龍斌：你是日本帝國前內政部長？

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨秘書長徐國勇16日表示，蔣介石過去是代表同盟國接收台灣，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」，引發爭議。對此，有意參選國民黨主席的前台北市長郝龍斌17日反問，如果台灣沒有光復，難道現在還是日本的殖民地嗎？「徐國勇難道是日本殖民帝國的前內政部長？」

郝龍斌17日在臉書發文表示，徐國勇否定光復節，又支持「台灣地位未定」的謬論，令人失望和憤怒。這麼多年來，中華民國政府在台澎金馬舉辦了無數次大大小小的選擧，民進黨人也有3位先後選上中華民國總統，若台灣沒有光復、台灣地位未定，那中華民國政府如何依據憲法舉辦那麼多次選舉？

郝龍斌指出，當年開羅宣言明確記載，二次大戰結束後，台灣和澎湖應歸還「中華民國」，徐國勇要否認這段珍貴的史實嗎？「如果台灣沒有光復，難道它依然是日本的殖民地？那徐國勇難道是日本殖民帝國的前內政部長？」

▲前台北市長郝龍斌。（圖／記者李毓康攝）

針對美國在台協會（AIT）近日拋出「台灣地位未定論」，郝龍斌認為，這是美國用來對付中共的謀略，「台灣無法同意，因為這將影響我們台灣人是台灣現在和未來的唯一擁有者的事實。」

郝龍斌強調，台澎金馬絕對不是有待拍賣的「法拍屋」，這36193平方公里的美麗土地是我們23000台灣人所共有，我們就是這片大地的主人！「任何人說台灣地位未定，他就是我們台灣人共同的敵人！對付敵人，我們絕不妥協，一定奮戰到底！」

為此，郝龍斌也隔空向民進黨主席、總統賴清德喊話，「貴黨秘書長徐國勇的言論是否已威脅到中華民國的國家安全？更重要地，您是否同意他的說法？」