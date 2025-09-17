　
政治

徐國勇喊台灣沒光復節　郝龍斌：你是日本帝國前內政部長？

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨秘書長徐國勇16日表示，蔣介石過去是代表同盟國接收台灣，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」，引發爭議。對此，有意參選國民黨主席的前台北市長郝龍斌17日反問，如果台灣沒有光復，難道現在還是日本的殖民地嗎？「徐國勇難道是日本殖民帝國的前內政部長？」

郝龍斌17日在臉書發文表示，徐國勇否定光復節，又支持「台灣地位未定」的謬論，令人失望和憤怒。這麼多年來，中華民國政府在台澎金馬舉辦了無數次大大小小的選擧，民進黨人也有3位先後選上中華民國總統，若台灣沒有光復、台灣地位未定，那中華民國政府如何依據憲法舉辦那麼多次選舉？

郝龍斌指出，當年開羅宣言明確記載，二次大戰結束後，台灣和澎湖應歸還「中華民國」，徐國勇要否認這段珍貴的史實嗎？「如果台灣沒有光復，難道它依然是日本的殖民地？那徐國勇難道是日本殖民帝國的前內政部長？」

▲▼郝龍斌出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲前台北市長郝龍斌。（圖／記者李毓康攝）

針對美國在台協會（AIT）近日拋出「台灣地位未定論」，郝龍斌認為，這是美國用來對付中共的謀略，「台灣無法同意，因為這將影響我們台灣人是台灣現在和未來的唯一擁有者的事實。」

郝龍斌強調，台澎金馬絕對不是有待拍賣的「法拍屋」，這36193平方公里的美麗土地是我們23000台灣人所共有，我們就是這片大地的主人！「任何人說台灣地位未定，他就是我們台灣人共同的敵人！對付敵人，我們絕不妥協，一定奮戰到底！」

為此，郝龍斌也隔空向民進黨主席、總統賴清德喊話，「貴黨秘書長徐國勇的言論是否已威脅到中華民國的國家安全？更重要地，您是否同意他的說法？」

 
相關新聞

徐國勇提蔣介石手稿嗆沒光復　北市府回應了

徐國勇提蔣介石手稿嗆沒光復　北市府回應了

民進黨秘書長徐國勇昨日談台灣主權未定論時指出「沒有台灣光復節」，下午又嗆台北市長蔣萬安如果不服氣，就應該去跟曾祖父抱怨，當初台灣定下光復節後，他的曾祖父是如何統治台灣的？有多少人因為228事件、威權統治、白色恐佈，被警備總部軍法審判，甚至沒經過審判就被執行死刑？北市府副發言人蔡畹鎣反嗆，徐秘書長講了一大串，卻轉移焦點逃避問題。

管中閔：否認台灣光復、避談抗戰勝利　就是缺乏國家認同的民族敗類

管中閔：否認台灣光復、避談抗戰勝利　就是缺乏國家認同的民族敗類

轟徐國勇否認光復日是自欺欺人　他建議：民進黨當天全黨禁止放假

轟徐國勇否認光復日是自欺欺人　他建議：民進黨當天全黨禁止放假

徐國勇翻蔣介石手稿嗆蔣萬安：跟你曾祖父爭論！看他怎對付台灣人

徐國勇翻蔣介石手稿嗆蔣萬安：跟你曾祖父爭論！看他怎對付台灣人

民進黨：完成提名前禁用「這些人」圖像音檔　已用者要下架

民進黨：完成提名前禁用「這些人」圖像音檔　已用者要下架

