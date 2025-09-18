　
政治

羅智強提告苗博雅「求償500萬元」：真的大翻車了

▲▼羅智強參選中國國民黨主席領表。（圖／記者陳家豪攝）

▲羅智強在臉書上表示，已經向苗博雅提告，並求償500萬元。（資料照／記者陳家豪攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨立委羅智強17日表示指出，已委請律師對社民黨台北市議員苗博雅提告、求償新台幣500萬元，原因為苗以羅辦助理出席簽名，指稱羅改變立場等等，這屬於偷換概念、造謠，將透過法律途徑維護名譽，「苗博雅，真的是大翻車了。」

羅智強在臉書強調，公館圓環多年為台北交通隱憂，多數市民支持拆除。但苗博雅以選舉操作「圓環養苗」，甚至在街頭聚眾時切割責任，對暴力事件置若罔聞，屬不負責任的政治投機。

羅智強表示，苗接著又拿出他助理出席活動（未發言）的簽名，抨擊他立場改變、翻臉不認人，但沒發言的助理出席簽名，被等同於「反對拆除公館圓環」，「偷換概念雖是苗博雅的強項，但至少也要有一點水準吧。」

羅智強進一步回顧先前爭議，指出苗曾將他到北檢聲援陳冠安等行為，混淆地點與人物，宣稱他是在聲援穿著納粹服諷刺民進黨、在「新北檢」被傳喚的青年，並以「包裹聲援」等說法來辯解。羅智強批評，這種詭辯張冠李戴、語無倫次，苗博雅操作屢次偷換概念、誤導社會觀感，他不會姑息。

羅智強提到，辦公室曾有工讀生與苗直播口角，被苗誇稱他「派助理」踢館，還聲稱自己「電爆」這名助理、大肆造神，但其實這名所謂的「助理」僅是大學一年級的工讀生。

羅智強說明，基於以上言行，他已正式提告求償500萬元，目的在於讓造謠者承擔法律與金錢責任。他強調，對付這種人應用實力與法律，而非容忍惡意抹黑，誓言捍衛自己與團隊名譽。

羅智強在貼文結尾，再次抨擊苗博雅為「無良、投機的政客」，「而羅智強，能為大家做的，就是告倒這個苗頭鷹，讓她為她的惡劣行為付出代價。敢造謠，就告她，求償500萬元！」

 
09/16 全台詐欺最新數據

544 2 5515 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

Andy病倒「鬆口背後原因」！
台灣男歌手突猝逝！　好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

政治羅智強苗博雅提告民進黨

