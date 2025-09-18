　
國際

川普夫婦訪英惹議！走最前面沒鞠躬、未行屈膝禮　皇家禮儀引關注

▲▼美國總統川普與英王查爾斯三世。（圖／路透）

▲美國總統川普與英王查爾斯三世。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞於17日展開第二次英國國是訪問。抵達溫莎城堡時，川普並未鞠躬，而梅蘭妮亞與英王查爾斯三世、卡蜜拉王后及威廉王子、凱特王妃握手時亦未行屈膝禮，引發熱議。但專家與皇室官方均表示，這並未違反規範，握手即可視為尊重，傳統鞠躬或屈膝屬自願形式。

根據《每日郵報》、雜誌《眾生相》（People），抵達溫莎城堡後，川普與梅蘭妮亞由威廉王子與凱特王妃迎接，隨後前往正式迎賓儀式地點會見查爾斯三世與卡蜜拉。整個過程中，觀察人士注意到川普走在英王查爾斯前方檢閱儀隊，宛如查爾斯不存在般，在與威廉王子握手時更拍了對方手臂，引起社群媒體討論。

不過，英國皇室消息來源向《Newsweek》解釋，訪問國元首通常在檢閱儀隊時需走在前方，因此川普的行為符合規範。專家亦指出，握手或輕拍手臂並不違反正式禮節，僅是外界觀感問題。

梅蘭妮亞的服裝同樣受到矚目，她穿著深灰色Christian Dior高級訂製裙裝，搭配亮紫色羊毛寬沿帽，優雅端莊，與川普身著西裝並呼應配色的領帶形成默契。兩人步行至溫莎城堡的Walled Garden時，保持專業姿態，與英國王室成員互動僅以握手為主，並未鞠躬或屈膝。

歷史上，包括川普在2018年與2019年訪英期間，也曾因檢閱儀隊或觸碰已故伊莉莎白二世女王背部而被質疑違反禮節，但多位禮儀專家指出，元首間握手即可視為正式禮節，並無必須鞠躬或屈膝的強制要求。

▲▼美國總統川普,川普,英國,查爾斯三世,騎兵,龍蝦兵,皇家衛隊,國王衛隊。（圖／路透）

▲川普與梅蘭妮亞抵達英國溫莎，受英王查爾斯三世與卡蜜拉王后設國宴款待。（圖／路透）

其他國家的元首與第一夫人，包括歐巴馬夫婦、2017年西班牙國王費利佩（Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Letizia）訪英時，也曾選擇握手或擁抱代替傳統鞠躬或屈膝。

此次國是訪問行程安排完整，包括皇家迎賓、儀仗檢閱、午宴與國宴，以及與英國首相施凱爾會面。梅蘭妮亞與凱特王妃還將共同參與溫莎的Frogmore Gardens活動，與童軍成員互動。專家指出，國是訪問核心在於外交與雙邊關係管理，遵守禮儀是手段而非目的，川普夫婦被期待在尊重皇室的同時，也能順利完成行程。

▼梅蘭妮亞抵達英國進行國是訪問，並未向卡蜜拉王后等英國王室成員行屈膝禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼梅蘭妮亞抵達英國進行國是訪問，並未向卡蜜拉王后等英國王室成員行屈膝禮。（圖／達志影像／美聯社）▲▼美國總統川普,川普,英國,查爾斯三世,騎兵,龍蝦兵,皇家衛隊,國王衛隊。（圖／路透）

▲川普並未鞠躬。（圖／路透）

此外，自查爾斯三世登基以來，他對問候方式採取較靈活的態度，對其他國家元首通常以握手和言語問候做為正式禮節。禮儀專家Hugo Strachwitz指出，皇室成員通常會示範鞠躬或屈膝動作，但並非強制，對於訪問國元首在禮儀上「稍微偏離」，皇室往往以幽默方式看待，並不會因此不悅。

另一禮儀專家William Hanson則表示，禮儀的核心是促進關係管理，而國是訪問本身即是宏觀層級的外交互動。

09/17 全台詐欺最新數據

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

通膨未退聯準會卻降息　背後究竟有何經濟意涵？

通膨未退聯準會卻降息　背後究竟有何經濟意涵？

一如預期，美國聯準會（Fed）在美東時間9月17日下午2時（台北時間18日凌晨2時）宣布降息1碼(0.25%)，將聯邦基金利率區間調降至4.00%至4.25%區間。這是繼去(2024)年12月18日降息，也是川普今年初重返白宮後，聯準會的首次降息。

凱特王妃訂製新衣

凱特王妃訂製新衣

川普、梅蘭妮亞「分房睡」

川普、梅蘭妮亞「分房睡」

英王室國宴款待川普！查爾斯讚「情誼深厚」

英王室國宴款待川普！查爾斯讚「情誼深厚」

槍聲多到數不清！美賓州「5名警察中彈」

槍聲多到數不清！美賓州「5名警察中彈」

北美要聞川普梅蘭妮亞英國王室查爾斯三世訪英國是訪問鞠躬屈膝禮

