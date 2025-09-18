　
美中有望達成TikTok協議　美議員憂中共持續發揮影響力

▲▼美國民眾在國會山莊舉牌示威，反對立法打擊TikTok。（圖／路透）

▲美國民眾在國會山莊舉牌示威，反對立法打擊TikTok。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國與中國傳出可能就短影音平台TikTok達成協議，將所有權移交至美國企業，但該計畫仍引發多方擔憂。美國國會特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）對此表示擔心，認為中國或仍保有對平台的影響力。美中官員則透露，架構協議已初步敲定。

根據路透社報導，穆勒納爾，作為美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席，發表聲明指出，TikTok的技術依賴字節跳動的演算法和應用程式，若新的協議未能完全切斷與中國的連結，仍可能讓中國共產黨暗中施加影響。他呼籲進一步審查，以確保美國數據安全。

另一方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，美中雙方已就如何將TikTok所有權轉移給美國企業達成架構協議。他指出，這份協議的目的是確保平台的所有權由美國掌控，並減少來自中國的干涉。不過，具體執行方式仍有待確認。

美國總統川普也表態支持此項計畫。他提到，有多家大型企業對收購TikTok表現出濃厚興趣，並準備投入資金。他表示，自己將直接與中國國家主席習近平通話，以確保協議的細節能順利進展，並確認各方立場。TikTok的未來正成為美中博弈中的關鍵焦點。

09/16 全台詐欺最新數據

TikTok爭議有解？　陸官媒：將依法審批技術出口、智慧財產權

TikTok爭議有解？　陸官媒：將依法審批技術出口、智慧財產權

中美14日至15日在西班牙馬德里舉行經貿會談，TikTok問題是此次會談的重要內容。大陸官媒《人民日報》今（17）日表示，絕不會以犧牲原則立場、企業利益為代價尋求達成任何協議，但透露將依法審批TikTok所涉及的技術出口、智慧財產權使用權授權等事宜。

TikTok買家是誰？　WSJ揭密

TikTok買家是誰？　WSJ揭密

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬

美中馬德里經貿會談　新華社：雙方達成3點框架共識

美中馬德里經貿會談　新華社：雙方達成3點框架共識

關鍵字：

TikTok

