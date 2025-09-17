TikTok買家是誰？　WSJ：「甲骨文領頭」美財團將掌控80％股權

▲TikTok交易談判出現重大突破。（圖／路透）



美中TikTok交易談判出現重大突破，《華爾街日報》報導，由甲骨文（Oracle）、銀湖資本（Silver Lake）和安德森‧霍羅維茨基金（Andreessen Horowitz）領銜的美國投資財團，將取得TikTok在美營運公司大約80%的股份。不過，雙方仍在敲定最終細節，條款仍可能改變。

該報引述消息人士說法指出，美中代表本周已在馬德里敲定基本框架，TikTok將成立一個新的美國實體以營運這款app，其中美國投資人握有約80%股份，中國股東僅保留不到20%持股。新公司董事會將由美方主導，其中一席董事必須由美國政府指定。

此外，現有美國使用者將必須轉移至TikTok正在測試的全新app，新平台將重新打造內容推薦演算法，但會使用中國母公司字節跳動（ByteDance）授權的核心技術。科技業高層認為，為了讓TikTok符合美國法律，其演算法必須由美國工程師團隊打造與維護，免除中國影響。

此外，使用者資料處理業務，則交由甲骨文位於德州的資料中心負責。

川普16日表示，「我們已經達成TikTok交易協議，我與中國方面敲定了協議。我將在周五（19日）與習近平主席通話確認所有細節。」他同時透露，已有多家大型企業表達收購意願。中國國家網信辦副主任王敬濤也證實，「雙方已就解決TikTok問題達成基本共識」，並表示中方同意「授權使用TikTok演算法和其他智慧財產權」。

根據美國法律，出於國家安全考量，TikTok必須在今年1月19日前由字節跳動出售給非中資企業，否則將面臨全美封殺的命運。該禁令原訂在川普上任前一天生效，但川普就任後簽署行政命令延後執行，先後展延至6月19日、9月17日，如今再度延長至12月中旬。