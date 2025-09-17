　
    • 　
>
國際

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普16日表示，已與中國方面針對短影音平台TikTok達成協議，將於本周五（19日）與中國國家主席習近平通話，確認所有協議內容。這項協議使原訂於9月17日到期的TikTok禁令再度延後，川普當天簽署最新行政命令，將禁令延長至12月16日，這已是第4次展延該禁令。

根據美國法律，出於國家安全考量，TikTok必須在今年1月19日前由中國母公司字節跳動（ByteDance）出售給非中資企業，否則將面臨全美下架命運。該禁令原訂在川普上任前一日生效，但川普就任後簽署行政命令延後執行，先後展延至6月19日、9月17日，如今再度延長至12月中旬。

川普16日上午啟程前往英國進行國是訪問，離開白宮前受訪表示：「我們已針對TikTok達成協議，我已和中國達成協議，將於週五與主席習近平通話，確認一切事項。」他也透露，「有一群非常大的公司想要買下它。」

CNBC報導指出，這項協議涵蓋既有與新投資者，預計在未來30至40天內完成交接程序。美國科技公司甲骨文（Oracle）將維持與TikTok的既有協議，繼續營運TikTok在美國的伺服器。

據外媒先前報導，美中雙方於西班牙馬德里進行為期兩天的關稅與經濟政策談判後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示雙方已針對TikTok達成架構協議（framework deal），成為促成川普再度延後禁令的關鍵。

貝森特進一步指出，中國願意接受協議，是因為川普對TikTok態度強硬，不惜強制下架，最終迫使中方改變立場。他也透露，字節跳動與新投資者早在今年3、4月間就已大致敲定相關商業協議，但因川普在6月宣布實施對等關稅政策，導致中方一度中止談判，如今終於重新回到軌道。

川普對TikTok的立場也出現重大轉變，從過去主張封殺、要求字節跳動撤資，轉向公開捍衛TikTok。他認為TikTok幫助自己在去年11月總統選舉中獲得年輕選民支持，因此在任內願意尋求保留TikTok於美國市場的解方。

目前TikTok在美擁有約1億7000萬名用戶，為當前最受美國民眾歡迎的社群媒體平台之一。此次美中達成初步協議與行政命令延期，使TikTok得以暫時避開下架命運，但未來能否順利完成股權轉移、通過雙方政府審查，仍有待觀察。

09/15 全台詐欺最新數據

589 1 8885 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

iPhone升級iOS 26耗電又發燙　蘋果承認了！發文解答
大樂透獨得1億投注站曝光　老闆娘怕「鎮店之寶」喪失法力
補習班負責人性騷、露下體　北市公布姓名「終身不得任教」
于朦朧墜樓5天…母親曝死因

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普TikTok美國中國習近平北美要聞

