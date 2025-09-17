TikTok爭議有解？　陸官媒：將依法審批技術出口、智慧財產權

▲TikTok。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中美14日至15日在西班牙馬德里舉行經貿會談，TikTok問題是此次會談的重要內容。大陸官媒《人民日報》今（17）日表示，絕不會以犧牲原則立場、企業利益為代價尋求達成任何協議，但透露將依法審批TikTok所涉及的技術出口、智慧財產權使用權授權等事宜。

中共中央機關報《人民日報》今日刊出「鐘聲」評論稱，本次中美經貿會談，就以合作方式妥善解決TikTok問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成基本框架共識

文章表示，TikTok問題是此次會談的重要內容，以合作方式妥善解決相關問題是此次會談取得的積極進展。中方一向反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價尋求達成任何協議。

「中方之所以與美方就TikTok問題達成相關共識，是因為這一共識基於相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，符合雙方的利益」，文章稱，這體現了中方的建設性和負責任態度。

不過文章接著強調，中方堅決維護國家利益和中資企業合法權益的原則立場沒有變，將依法審批TikTok所涉及的技術出口、智慧財產權使用權授權等事宜。中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。

文章說，美方應按照雙方達成的共識，為包括TikTok在內的中資企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。雙方都進一步認識到健康穩定的中美經貿關係的重要性，接下來當繼續密切溝通、相向而行。

文章表示，如果美方實質性侵害中方利益，中方有豐富的手段和工具進行反制。維護來之不易的中美經貿磋商成果，美方應盡快取消限制措施，停止打壓中國企業，同時應謹言慎行，不要試圖拉幫結派搞「集體霸凌」。