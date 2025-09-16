美中馬德里經貿會談　新華社：雙方達成3點框架共識

▲美中在馬德里進行會談 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美中經貿會談中方新聞發佈會於15日在西班牙馬德里舉行，由中國商務部國際貿易談判代表李成鋼與國家互聯網信息辦副主任王京濤出席。中方宣布，雙方就TikTok相關問題、投資障礙與經貿合作三項議題達成基本框架共識，後續將展開磋商，並依各自國內程序推動落實。

新華社報導，會談於9月14日至15日舉行，由中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）率團進行。雙方在兩國元首先前通話共識基礎上，進行坦誠且具建設性的討論。

中方指出，三項共識包括，一、以合作方式妥善解決TikTok問題；二、降低雙向投資障礙；三、推動務實經貿合作。針對TikTok議題，中方將依法開展技術出口審批，並尊重企業意願，鼓勵在市場原則下展開平等協商。

何立峰強調，中方將堅定維護國家利益與中資海外企業的合法權益。他指出，中美經貿本質是互利共贏，合作可帶來雙方利益，對抗則兩敗俱傷，呼籲美方儘快撤除對華限制，落實會談成果。

雙方認為，穩定的中美經貿關係對兩國及全球經濟至關重要。雙方將持續落實兩國領導人共識與會談成果，發揮磋商機制作用，深化合作、化解分歧，推動雙邊經貿邁向健康、穩定、可持續發展。