桃園「國小雙語中外師培訓共識營」登場　打造全球競爭力課程

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府於今（17）日與明（18）日在龍潭區渴望莊園舉辦「國小雙語中外師培訓共識營」，今年邁入第6年，市府以「AI」、「在地化」、「國際化教學」及「雙語教材教法」為核心主軸，總計邀集300位中外籍教師與校長參與，明日將邀請桃園市長張善政親臨現場勉勵教師團隊，展現市府推動雙語教育的高度重視。

▲桃園市府今明兩天在龍潭渴望莊園舉辦「國小雙語中外師培訓共識營」，會中表揚龍科國小籌備處校長馮立縈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府教育局指出，今天舉辦的共識營課程規劃環繞四大主題，聚焦AI賦能、在地文化融入、國際教育議題連結與雙語教材教法，邀請國內專家學者以前瞻視角引領教師進行深度探索與實務操作。

其中國立陽明交通大學教授林律君，長期專注教育科技與AI應用研究，並致力推動人工智慧融入各級學校課程，具備豐富跨領域實作經驗。本次以「AI雙語教學」為題，分享如何透過AI工具強化課堂互動，實現個別化學習，在「AI賦能雙語教學—政策走向與教學現場的創新實踐」中，協助教師掌握教育政策與科技發展的脈動，從政策到教學現場，打造兼具效率與創新力的課程模式，讓AI成為提升雙語教育的重要推力。

此外，國立成功大學教授鄒文莉則以「跨文化教學：國際教育議題融入教學設計」為題，探討如何在課程中從「在地到國際」進行設計轉換。結合國際教育議題，並著重於語言練習策略，指導教師如何將全球永續、文化理解等內容融入雙語教材，協助學生在使用語言同時，培養跨文化素養與國際視野，實踐雙語教材教法的深度與廣度。

市府教育局表示，今年共識營課程設計完整呈現「AI、在地化、國際化、雙語教材教法」等四大核心，期望引導教師善用科技工具，將桃園在地文化融入教學，並連結國際教育趨勢，打造既深耕本土又具全球競爭力之雙語課程。此外，活動也特別安排中外師與校長的分組交流，聚焦課程設計、行政配套與教學實務，強化「行政力、英語力與教學力」三力合一合作模式，建立跨校共享的專業社群，持續提升本市雙語教育的整體品質。

桃園市府也期望，透過共識營讓教師不僅能掌握最新科技工具與教學方法，更能深刻體會雙語教育在地化與國際化並重的價值，為桃園孩童打造兼具語言能力、跨文化素養與國際移動力的學習環境。未來市府也將持續挹注資源，與學校攜手共創桃園雙語教育的嶄新里程碑。