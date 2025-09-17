　
社會 社會焦點 保障人權

恐怖情人鋸齒刀割喉！她全身赤裸衝超商滴血求救　插管2天搶回一命

▲桃園市呂姓男子前晚持刀割喉莊姓女子後再租屋處自戕，警消據報到場將呂男送醫治療。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市呂姓男子前晚持刀割喉莊姓女子後再租屋處自戕，警消據報到場將呂男送醫治療。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區民生路某超商前（15）日晚間發生兇殺意外，呂姓男子持鋸齒狀刀子朝莊姓女子頸部割喉，當時正在沐浴莊女負傷後赤裸逃下一樓超商求救，警方據報到場將2人分別送醫；其中自戕兇嫌呂男仍戒護就醫，意識清醒，辯稱與莊女感情生變才持刀欲共赴黃泉，警方將於明（19）日依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。同案莊女送醫急救後仍在加護病房插管治療中，生命跡象已趨於穩定，仍無法說話。

▲桃園市呂姓男子前晚持刀割喉莊姓女子後再租屋處自戕，警消據報到場將負傷莊女包紮後送醫急救。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市呂姓男子前晚持刀割喉莊姓女友後在租屋處自戕，警消據報到場將莊女包紮後送醫急救。（圖／桃園警方提供）

警方調查，54歲呂姓男子前晚疑似趁50歲莊姓女子沐浴時，持鋸齒狀刀子闖入浴室對其割喉，莊女負傷後顧不得全身赤裸，衝下一樓往超商求救，嚇壞超商店員與客人，警消據報後到場處理，莊女則強忍劇痛向警方指稱：「我喉嚨一直滴血」，隨後更痛苦到難以呼吸，消防救護人員隨即送醫急救。

據指出，呂姓男子與莊女在桃園區某處租屋居住，近日雙方疑似感情生變，經常發生爭吵，15日晚間9時許，呂男又與莊女發爭吵，呂男從廚房拿了一把鋸齒狀的刀子，闖入浴室向正在洗澡莊女猛砍多刀，其中莊女頸部被割喉後鮮血直流，顧不得全身赤裸，負傷逃到一樓的超商求救，店員立即向巡邏警報案。

桃園警消據報到場處理時，莊女強忍劇痛向員警說「我喉嚨一直滴血」、「6樓有人」等語，警消前往呂男住租屋處搜索，發現呂男呈現昏迷狀，左手腕流出大量血漬，疑似持刀自戕，趕緊送醫急救。

▲桃園市消防救護人員將負傷莊女緊急送醫治療。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市消防救護人員將受傷莊女緊急送醫治療。（圖／桃園警方提供）

警方透露，目前兇嫌呂姓男子意識已恢復清醒，因不滿與女友感情生變，2人爭吵後才拿刀欲共赴黃泉；莊女截至今日仍在加護病房插管治療觀察中，生命跡象已轉趨穩定，仍無法開口說話，警方將待其恢復意識後再製作筆錄。至於兇嫌呂男說詞，警方持保留態度，預計明日將依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

中壢轎車撞路燈車頭全毀　駕駛多處擦挫傷「酒測值0.91」

賓士哥載女友人出事！路邊停車卻掉落駁坎　驚險畫面曝光

桃園惡男安全帽爆打妻！2童欲救母　他嗆「連你們一起打」

狠男割喉女子婚外情男自戕女插管治療桃園警方

