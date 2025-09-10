北模作文「代理孕母」入題惹議　許淑華提3訴求：研擬不計分或重考

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

北北基公立高中三年級學生北區模擬考（北模）作文題目為「我的媽媽是代理孕母」，引發部分考生反感，更有女學生直呼「我寫的時候真的有夠想吐」。對此，民進黨台北市議員許淑華今(10日)提出3點訴求守護學生，包括教育局主動協調檢討、應研擬該題不計分或重考等可行的彌補措施、提供考生心理輔導，要求教育局重視，妥善處理本次事件。

許淑華表示，昨日北模作文考題，將台灣尚未完成立法的「代理孕母」當作考題。而且在題目描述、計分規則等各方面，都存在巨大爭議，已經損害無數考生的權益，甚至造成學生們無謂的心理負擔。

許淑華表示，自己要向所有考生說一聲，「你們辛苦了！這不是你們該承受的」。本來準備考試的壓力就已經非常大了，還要被如此粗糙的考題影響心情。

許淑華提出3點要求，希望北市府教育局主動出面，妥善處理本次事件。第一，該試題爭議甚大，已嚴重影響到模擬考的公平性及公信力。教育局應主動與各校及出版社展開協調，研擬該題不計分、或重考、退費等可行的彌補措施。

許淑華說，第二，本次出版社自主出題發生重大爭議，顯見現行制度不夠完善。教育局應召集各校，檢討並建立未來模擬考的審題機制，由專業團隊為考題把關。

許淑華強調，第三，有非常多學生反映心情受到影響。教育局應主動與各校聯繫，提供考生必要的心理輔導支持，重視考生的身心健康。

▼許淑華針對「北市模擬考命題爭議」提出3點訴求。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）