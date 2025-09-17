醉男溜出醫院闖民宅　撲倒女子欲性侵！她躲車上反鎖報警脫困

▲官姓男子今天凌晨酒醉闖入中壢區某處民宅，見女子出現竟將其壓制在地上意圖性侵。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市官姓男子今（17）日凌晨酒醉後身體不適向119求助，待119救護人員送達醫院院後未檢傷即自行離去，未料他卻闖入附近民宅，見女子竟強行壓制在地上意圖性侵，女子機警請官男「稍等一下」，並趁官男起身後拔腿跑到車上反鎖報警求助，並向男友求救才脫困；中壢警方據報到場，根據現場遺落身分證，今日下午拘捕官男到案，全案依侵入住宅與性侵未遂罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

被害女子隨後在個人Thread上在網路上Po文指稱，「從來從來沒想過這種事會離我這麼近，就在我準備下班的同時，不知道哪裡來的人直接衝進來、撲上來意圖性侵我，過程中被壓制著、被甩在地上等待3-5分鐘的過程裡，每1分鐘

都是煎熬，最後利用被壓制在地上的幾秒鐘時間告訴男友，我要被強姦了，幫我報警。也試著反向操作，請他稍等一下，讓我冷靜一下，他才停止傷害我，利用他暫時走去別的地方的空檔，逃跑到車上，把自己反鎖起來。」

「經歷了一個晚上的驚魂未定，只想告訴所有女生，當面對緊急狀況時，一定要保持冷靜，判斷出最好保護自己的方式，平常身上一定要帶防狼噴霧或辣椒水自保，也希望不要再有下一個受害者，慶幸今天是發生在我身上，不是在員工身上。」

中壢警分局指出，中福派出所於今天凌晨1時25分許接獲通報，中壢區延平路某民宅發生有性侵未遂案，警方隨即組成專案小組，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，員警根據現場遺落一張身分證，隨後於今天中午左右查獲31歲官姓男子到案。

警方專案小組查獲官男到案後，查出官男設籍新北市，今天凌晨因酒醉還曾打電話向119求助身體不適，未料被救護人員送至醫院時卻趁機離開醫院，事後竟然徒步到附近民宅，入侵民宅後還企圖性侵女子，全案偵訊後依性侵未遂、侵入住居等罪嫌移送桃檢偵辦。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。