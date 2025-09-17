托運行李藏4.2公斤海洛因！美籍婦鬼扯穿幫　台灣收貨人也被逮

▲美籍婦人C女今年5月間自香港轉機來台，入境桃園機場時，托運行李被X光機檢查出夾藏第一級毒品海洛因，毛重4.237公斤。（圖／航警局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

美籍婦人C女今年5月自香港轉機來台，入境桃園國際機場時，其托運行李被X光機驗出夾藏第一級毒品海洛因，經海關與航警人員量秤毛重為4.237公斤，市值逾3000萬元；C女在航警偵訊時辯稱，是受未婚夫上司邀約，安排跨國參加工作面試，並提供機票食宿，但卻無法提供上司真實身分及職務內容，警方認為其工作內容與報酬顯不相當。警方還循線揪出在台葉姓收貨人到案，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局調查，年約50歲的美國籍C女今年5月間自美國搭機至寮國，於當地取得夾藏毒品行李箱後，再搭機經香港轉機來台，入境桃園機場時，海關人員與航警局安檢大隊透過X光機查驗其托運行李箱時查出異樣，開箱後查出夾藏不明粉狀異物，經檢驗查出為第一級毒品海洛因，秤重毛重則為4.237公斤，市值逾新台幣3千萬元。

航警局偵訊時，美籍C女辯稱，係受未婚夫之上司邀約，安排跨國參與工作面試，並提供機票與食宿等，但該於未婚夫上司真實身分及職務內容均無法具體說明，且其所述工作內容與報酬顯不相當，航警局識破其謊言；此外，航警局專案小組報請桃園地檢檢署蘭股檢察官李孟亭指揮偵辦，經抽絲剝繭溯源，循線在桃園市中壢區緝獲在台收貨人葉姓男子到案，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例將美籍C女與葉姓男子移送桃園地檢署偵辦。

航警局強調，海洛因為我國列管第一級毒品，施用後無法集中精神，會產生幻覺，並出現昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小等斷癮症狀，提醒民眾切勿好奇接觸。航空警察局將持續致力於強化邊境毒品情蒐偵查量能，以阻絕毒品於境外，讓不法集團無可趁之機。