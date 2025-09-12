多元展能不設限　台南市教育局推2026年度資優教育新方案

▲台南市教育局9月30日舉辦2026年度資優教育方案申辦說明會，協助各校掌握流程與課程設計。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實「適性揚才、多元展能」的教育理念，台南市教育局將於9月30日上午10時許，在進學國小正宗館一樓「秋楓沐學」教師專業成長基地，舉辦「2026年度資優教育方案申辦說明會」。教育局期盼協助各校掌握申辦流程、精進課程設計，推廣更多元的資優教育方案，並透過完善規劃與專業支援，提供學生優質的學習環境。

教育局長鄭新輝指出，台南多年來持續建構資優教育網路，方案內容涵蓋「領導才能」、「創造能力」及「其他特殊才能」等領域，並廣邀專業師資與在地資源參與，課程設計兼具創意與實用性。教育局將持續扮演推動與協調角色，協助學校共享資源，規劃出具挑戰性與啟發性的課程，打造台南成為資優教育典範城市。

教育局進一步表示，未來將持續推動多元資優教育方案，透過跨域課程、營隊活動及主題講座，讓學童在「學中做、做中學」的歷程中展現創造力與領導力，例如「幾何之美」跨域實作、「智慧無限-未來領袖工坊」、「皮卡!皮卡!電流磁探索趣」等課程，協助學生累積面對未來挑戰的關鍵能力。本次說明會也將針對法規依據、申辦流程、文件格式及實務注意事項進行說明，各校可於線上系統編號22519報名，截止日期為9月17日，詳細資訊公布於資優教育中心網站（https://gerc.tn.edu.tw/）。