揹水上山33年！「柴山守護神」洪木生謝幕　奉茶精神讓山友淚崩

▲揹水上山33年！「柴山守護神」洪木生（圖左一）享壽70歲。（圖／蔡侑霖提供）

記者賴文萱／高雄報導

被稱為「生哥」的柴山傳奇人物洪木生平時熱愛爬山，喜歡在登頂後跟山友一起聊天交流，為了讓山上能有水可以泡茶，他自主發起「揹水」上山奉茶，一揹就是33年，無私奉獻的行為吸引其他山友加入，他也成為柴山志工奉茶隊的創始人。上週洪木生不幸逝世，享壽70歲，消息傳出後，讓山友們相當不捨，難過緬懷這位「高雄人的驕傲」、「柴山的守護神」。

▲▼熱愛爬山的洪木生，過去主動發起揹水上山奉茶，無私奉獻感動無數山友。（圖／蔡侑霖提供）

洪木生過去熱愛爬山，在登頂後喜愛跟山友聊天交流，為讓山上有水可以泡茶，他便自動自發開始揹水上山，一揹就揹了33年，也因為他的無私奉獻，感動不少山友，於是「柴山志工奉茶隊」也就此成立，他也成為奉茶隊的創始人。

目前柴山山上共有三個奉茶站，包含「雅座」、「盤榕」、「七蔓」， 志工人數多達200多人，不僅負責揹10-40公斤的水上山，還會揹重達48公斤的瓦斯桶，另外也會有人負責煮茶，還會幫忙修損壞的木棧道、撿山上遊客丟的垃圾、清猴大便等等。

▲▼洪木生不只揹水，也會揹重達48公斤的瓦斯桶上山，就是為了讓山友能泡茶聊天。（圖／蔡侑霖提供）

洪木生的徒弟蔡侑霖回憶起他的師父生哥，直呼他在柴山揹水煮養生茶30多年了，柴山大大小小的事都是他在處理，山上不管那邊缺水他就麻煩隊友支援那裡，任勞任怨卻從不埋怨。

▲▼「柴山守護神」洪木生奉茶精神感動無數山友，越來越多人加入奉茶隊。（圖／蔡侑霖提供）

不過，上週洪木生不幸逝世，享壽70歲，消息傳出後讓不少山友相當不捨，直呼他是「高雄人的驕傲」、「柴山的守護神」，更有人說「奉茶精神值得立碑雅座，永懷志業！」。

蔡侑霖說，柴山奉茶隊從30幾年前，洪木生用手提水上山，剛開始沒幾個人，到現在奉茶隊幾百人還有美國、加拿大、日本、英國人來揹水，他的師傅真的功不可沒。

奉茶隊的成員們因為被洪木生的奉獻精神感動，加入後也一起奉獻，進而獲得成就感，也幫助了他人，形成一個良好的風俗。