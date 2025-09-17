打臉？柯建銘指黨團幹部協調中　賴清德3裁示：三長要選舉非指定

▲總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

19日立法院就要開議，但民進黨團幹部至今（17日）仍難產，民進黨團總召柯建銘表示，黨團幹部還在協調中。不過據轉述，總統兼民進黨主席賴清德在中執會上提到3件事，包括每周五黨團大會一定要如期召開，而黨團三長也應該由黨團自主選出來，而非指定的。

民進黨今日下午召開中執會，據了解，有中執委關心民進黨團幹部問題，柯建銘會中表示，黨團幹部還在協調中，會盡快跟大家說明。

不過，民進黨秘書長徐國勇會後轉述，主席賴清德剛才提到，第一，民進黨尊重黨團自主，但民進黨有更重要的民主價值，也就是黨政同步。所以主席剛才在中執會提到，黨團大會一定要如期召開，每個禮拜五黨團大會如期召開是黨內黨政同步，也是民進黨內極為重要一部分。

第二，徐國勇說，每周一，以前當立委、行政院發言人、政委時，行政立法協調會也一定都有召開，所以主席要求黨內民主在這部分一定要召開。

第三，每個委員會都有政策小組，徐國勇表示，他以前在財委會、外委會當召集人時，政策小組會議也都如期召開，所以主席特別強調，有關各委員會的一定要如期召開。除此之外，黨團三長選舉也應該由黨內產生，而不是指定的，必須由黨團自主選出來，包括各委員會召集人也應該由各委員會委員來選出來，或者由各委員會委員推選出來，就像他以前在外委會擔任召委時。