TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

▲TikTok。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美中兩國15日在西班牙馬德里結束為期兩天的關稅與經濟政策談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，雙方已就中國企業字節跳動（ByteDance）旗下熱門短影音平台TikTok達成架構協議（framework deal），為其持續在美國營運鋪路。

路透社報導，TikTok面臨最快將於本月17日被美國封禁的命運，除非完成所有權轉移至美方的程序。達成此項架構協議代表TikTok將可能避免遭封殺的命運，繼續在美國市場上運作。貝森特向媒體簡短表示，「這套架構是為了轉成美國控制的所有權」，但未提供進一步細節。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）補充，為了完成這份協議，TikTok原訂的最後期限「可能會稍微延後」，不過貝森特也強調，若沒有這份架構協議，延長期限的可能性就不存在。

外界注意到，美國總統川普與中國國家主席習近平預計將於19日通話，顯示雙方高層溝通仍持續進行中。

稍早前，美方曾強硬表示將如期封殺TikTok，除非中方放棄在股權轉移協議中提出的附帶條件，包括調降美國對中關稅與放寬技術出口限制等。

此外，貝森特也透露，美中雙方可能在未來幾天內再次展開新一輪的貿易與經濟政策談判。他指出，除了關稅與產業限制議題外，兩國也正在探討如何在防制洗錢與打擊非法芬太尼（Fentanyl）貿易等領域進行更深入合作。