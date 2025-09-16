　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

▲TikTok。（圖／路透）

▲TikTok。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美中兩國15日在西班牙馬德里結束為期兩天的關稅與經濟政策談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，雙方已就中國企業字節跳動（ByteDance）旗下熱門短影音平台TikTok達成架構協議（framework deal），為其持續在美國營運鋪路。

路透社報導，TikTok面臨最快將於本月17日被美國封禁的命運，除非完成所有權轉移至美方的程序。達成此項架構協議代表TikTok將可能避免遭封殺的命運，繼續在美國市場上運作。貝森特向媒體簡短表示，「這套架構是為了轉成美國控制的所有權」，但未提供進一步細節。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）補充，為了完成這份協議，TikTok原訂的最後期限「可能會稍微延後」，不過貝森特也強調，若沒有這份架構協議，延長期限的可能性就不存在。

外界注意到，美國總統川普與中國國家主席習近平預計將於19日通話，顯示雙方高層溝通仍持續進行中。

稍早前，美方曾強硬表示將如期封殺TikTok，除非中方放棄在股權轉移協議中提出的附帶條件，包括調降美國對中關稅與放寬技術出口限制等。

此外，貝森特也透露，美中雙方可能在未來幾天內再次展開新一輪的貿易與經濟政策談判。他指出，除了關稅與產業限制議題外，兩國也正在探討如何在防制洗錢與打擊非法芬太尼（Fentanyl）貿易等領域進行更深入合作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新預估路徑！　雙颱生成機率曝
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
明變天！　「全台雨最大」時間曝
預期降息美股收紅！馬斯克Call訊特斯拉飆逾3％　台積電AD
快訊／宜蘭高職生水果刀刺同學2刀　殺人未遂裁定收容

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大谷翔平回擊夏威夷房地產訴訟！　經紀人：濫用大谷形象謀私利

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

川普赴英國是訪問　美英將公布逾3000億元協議

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

預期降息美股收紅！馬斯克Call訊特斯拉飆逾3％　台積電ADR漲0.79％

川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

占星術其實算錯了？地球72年偏移1度　紐時：星座過時2000年

美中達成TikTok框架協議　貝森特：川普19日將通話習近平

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

大谷翔平回擊夏威夷房地產訴訟！　經紀人：濫用大谷形象謀私利

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

川普赴英國是訪問　美英將公布逾3000億元協議

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

預期降息美股收紅！馬斯克Call訊特斯拉飆逾3％　台積電ADR漲0.79％

川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

占星術其實算錯了？地球72年偏移1度　紐時：星座過時2000年

美中達成TikTok框架協議　貝森特：川普19日將通話習近平

「脾氣最火爆」星座Top5！　雙子座翻臉比翻書快

楊洋到消防局實習…戲拍到一半「警鈴大響」　目睹救援：挺不容易

大谷翔平回擊夏威夷房地產訴訟！　經紀人：濫用大谷形象謀私利

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

中油有內鬼！　「淘寶貨」釀興達大火

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

賴清德3招止血　徐國勇親自督軍

不肖業者「淘寶貨坑台電」害興達大火　台灣陷限電危機

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

國際熱門新聞

美中貿易談判「這公司」　川普搶先發文

市場預期聯準會降息　美股收漲標普那指再創新高

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

占星術算錯？地球自轉偏移星座過時2000年

夫妻在冰箱找到彩券　驚嚇中4億元大獎

川普：美國企業應半年公布一次財報

貝森特：川普19日將通話習近平

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

羽田機場安檢員狂偷旅客現金　1個月得手30萬

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居

嗨戰17歲男學生　女學校助理下場慘了

大鎖國時代來臨！從尼泊爾動亂談起

川普赴英國是訪問　美英將公布逾3000億元協議

更多熱門

相關新聞

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，備受矚目的核融合發電有望在未來10年內實現商業化，最樂觀情況甚至可能於8年內達成商轉。他強調，在川普政府任內完成商業路徑規劃，是可以期待的目標。

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

AIT表態台灣地位未定　首見具體措辭

AIT表態台灣地位未定　首見具體措辭

貝森特：川普19日將通話習近平

貝森特：川普19日將通話習近平

關鍵字：

貝森特美國中國TikTok北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

明變天！　「全台雨最大」時間曝

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

獨／涉下藥性侵女星　龔益霆找超大咖前檢座救火

愛挑戰別人底線的三大星座！

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

台南2貨櫃屋暗夜大火　火光濃煙竄天！消防射水搶救

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面