每天3瓶！　67歲婦人將「無糖飲料」當水喝…患糖尿病酮症

▲陳婆婆將無糖可樂當水喝。（示意圖／AI製圖）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名67歲的陳婆婆近日被診斷出「2型糖尿病酮症」。她向醫師坦言，自己長期宅家不運動，還日均飲用超過3瓶「無糖飲料」替代白開水，某天突然視力模糊，還出現腹瀉、沒胃口等症狀，才盡速就醫。

據《極目新聞》報導，陳婆婆每天清晨起就窩在沙發刷抖音，午後至深夜專注在網路上搓麻將，除了吃飯、上廁所，幾乎不離開座位。兩個月前，兒子為讓她「健康解渴」，囤了大批無糖可樂和0卡O糖電解質飲料，陳婆婆便徹底用它們替代白開水，渴了就擰開喝，日均飲用超3瓶。

▲無糖可樂含阿斯巴甜。（圖／路透）

陳婆婆起初只是雙眼視物模糊、體重莫名下降，隨後還出現腹痛、腹瀉、沒胃口、渾身乏力等症狀。在醫院就診查出血糖異常後，經一週治療，血糖指標沒降，反而出現尿頻、尿急、心悸等症狀。

接診醫師龔程指出，確認陳婆婆為第二型糖尿病酮症合併泌尿系感染、低血鉀症，「正是由於老人超重，且長期宅家不動、熬夜，本身就存在胰島功能減退、胰島素抗性等問題，只是無症狀未被察覺；加之近兩個月來，大量飲用『無糖』飲料，雖其中不含蔗糖，卻含阿斯巴甜、蔗糖素等人工甜味劑。」

醫師表示，近年來研究證實，這類甜味劑會破壞腸道有益菌群平衡，而腸道菌群紊亂與胰島素抗性、血糖升高直接相關；同時，其甜度是蔗糖的數百倍，會讓大腦和胰腺誤判「攝入糖分」，啟動胰島素分泌，但無葡萄糖可分解，長期「空轉」導致胰島素敏感性下降，這也正是2型糖尿病的核心發病機制。

▲陳婆婆被診斷出糖尿病酮症。（圖／翻攝自極目新聞）

龔程醫師進一步解釋，老年人腸道功能本就相對較弱、代謝能力差，這種危害被進一步放大，最後才誘發了一系列病症，泌尿系感染與酮症並非簡單疊加，感染會引發酮症酸中毒，酮酸中毒又會助長感染加重，形成惡性循環，導致患者從身體不適快速進展為高燒、昏迷甚至休克。

醫師提醒，若出現「三多一少」（多飲、多尿、多食、體重驟降），或皮膚搔癢、視力模糊、手腳發麻、傷口難癒等非典型症狀，需立即監測血糖。醫師還指出，老年超重族群首選飲品是白開水、淡茶，選飲料時要避開含阿斯巴甜、安賽蜜等成分的「無糖」產品；生活中需堅持低糖低脂高纖飲食，多吃粗糧蔬菜，搭配適量優質蛋白，餐後進行30分鐘舒緩運動。