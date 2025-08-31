體重破百罹嚴重糖尿病！醫揪出「這健康食物」害的：它不是蔬菜

▲患者誤以為玉米是蔬菜，每天吃4根，卻因此導致糖化血色素飆升。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

若是誤認食物的種類，恐怕會對健康造成影響。家醫科醫師李思賢分享，一名患者的體重長期維持在120公斤，且糖化血色素的數值始終下不來，經過仔細問診以後，才知道患者誤將玉米當成蔬菜，每天攝取多達4根，所幸停吃以後，數值已出現明顯的進步。

李思賢分享一名患者案例，體重長期維持在120公斤，糖化血色素高達10.8％，各項數值已是嚴重糖尿病的範疇。雖然患者積極配合醫囑，減少澱粉並戒掉喜愛的拿鐵，但血糖數值仍不見改善，讓李醫師相當困惑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到最近回診，才發現患者誤將玉米視為蔬菜，一天攝取多達4根。調整飲食、停掉玉米後，最新檢驗結果顯示，糖化血色素降至8.6％，三酸甘油脂也從170降低到108，數值出現明顯進步。

李思賢指出，雖然血糖仍偏高，但在短期內已有顯著改善，若持續調整飲食，未來三個月的成果更值得期待。他強調，除了加工食品需注意外，許多看似健康的原型食物若攝取過量，也可能導致健檢報告出現紅字。

他提醒，常見高碳水食物如白飯、地瓜、芋頭、馬鈴薯與玉米，雖然屬於天然食材，但都必須適量攝取，才能真正維持健康並幫助血糖控制。