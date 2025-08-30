　
糖尿年輕化！28歲酒店妹「腎病變」水腫臉發黑　洗腎過一生

▲▼酒店,酒店小姐,花酒,媽媽桑（圖／記者周宸亘攝）

▲高雄一名28歲酒店妹罹患糖尿病，因在高壓環境工作又未按時服藥，年紀輕輕開始洗腎。（示意圖，非當事人／記者周宸亘攝）

記者許宥孺／高雄報導

糖尿病不再是中老年人的專利！高雄一名28歲酒店妹有家族糖尿病史，年僅22歲就罹患糖尿病，因工作處於高壓環境，又沒有規律服藥，近一年體重稍增、出現泡泡尿，就醫檢查時發現腎功能嚴重低下，3個月前開始洗腎人生。腎臟科醫師表示，年輕型糖尿病不只罹患得早，惡化程度還更快，若未適度控制血糖，恐提早8年就得開始洗腎。

收治病例的阮綜合醫院腎臟科醫師林正浩表示，一名28歲女子患有糖尿病家族史，22歲就罹患糖尿病，她為早些實現經濟自由，從事餐飲娛樂業大夜班，近期體重稍增，且感覺倦怠、疲勞，除了雙腿水腫，還有泡泡尿，就診時臉色灰黑，經安排血液尿液檢查及腎臟切片，報告顯示罹患「免疫球蛋白A型腎病變」合併「糖尿病腎病變」。

▲▼糖尿病年輕化。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阮綜合醫院腎臟科醫師林正浩。（圖／記者許宥孺翻攝）

林正浩表示，國內外調查研究證實，早發型糖尿病患者在血糖控制不良的情況下，導致腎臟、心臟及眼睛等病變及併發症的進程，會比中老年型糖尿病患者更加快速。根據女子的檢查報告以及生活習慣，顯示她在壓力與未按醫囑規律吃藥下，對腎臟造成損害的進程速度比一般快得多，必須透過洗腎來代謝血液廢物和多餘水分，目前女子以洗腎3個月。

林正浩指出，近年臨床發現，40歲前發病的糖尿病患者有明顯增多趨勢，他的門診個案也有另一名28歲蔡姓女患者，同樣有家族糖尿病史，未成年就確診糖尿病，因情緒困擾導致飲食無節制，體重屬於肥胖等級，不但血糖失控又忽視門診追蹤，在高血壓、嚴重水腫、啤酒尿情況下就醫檢查，報告也顯示必需洗腎。

▲▼糖尿病年輕化。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼蔡小姐未成年就罹患糖尿病，因血糖失控也開始洗腎。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼糖尿病年輕化。（圖／記者許宥孺翻攝）

林正浩表示，糖尿病腎病變是尿毒症主要原因，當糖尿病人血糖控制不良導致全身血管產生病變，腎臟微血管也受到傷害使腎臟功能受損惡化，一旦與微白蛋白尿（俗稱啤酒尿、泡泡尿）症狀合併，就是糖尿病腎病變了，未及時積極治療、洗腎，將成危及生命的腎衰竭。

林正浩指出，年輕型糖尿病患者血糖控制不良常見4大原因，包括三餐不規律、攝食過多精緻糖和加工食品，運動量不足；對血糖偏高警覺性低，未及時治療；情緒低、忙碌或壓力大，影響飲食和用藥的規律性及遵從性；胰島素細胞功能退化速度比中高齡者快，血糖更難控制。 

林正浩提醒，年輕型糖尿病不只罹患得早，惡化程度還更快，千萬不要仗勢年輕，忽略糖尿病的長期危害，導致飲食和藥物配合上鬆懈、不遵從醫囑。目前政府已將糖尿病免費健檢年齡放寬至30歲，目的是早期發現及早治療，年輕人若有家族史或肥胖等危險因子，更應主動進行篩檢。

即／高雄女身體發黑死家中　相驗結果曝

即／高雄女身體發黑死家中　相驗結果曝

高雄市大社區今（30）日發生一起命案！一名郭姓女子被發現在租屋處身亡，全身腫脹發黑，至少已死亡2至3天，而同居男友則是情緒不穩定被送醫救治中。檢警稍早於高雄殯儀館進行相驗程序，不排除郭女生前曾受撞擊，至於是否有他殺嫌疑，要等到下週安排斷層掃描及解剖才會知道。

高雄女「腫脹發黑」死家中！妹認屍：多年沒見認不出

高雄女「腫脹發黑」死家中！妹認屍：多年沒見認不出

男大鬧醫院被捕！鄰曝：他外地工作3個月剛返家

男大鬧醫院被捕！鄰曝：他外地工作3個月剛返家

女友死家中　男砸醫院被捕！恐伴屍2至3天

女友死家中　男砸醫院被捕！恐伴屍2至3天

高雄姐弟戀同居「女亡滿牆血」　鑑識人員採證中

高雄姐弟戀同居「女亡滿牆血」　鑑識人員採證中

