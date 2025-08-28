沒法尿尿！糖尿男1週腫20kg變米其林寶寶　1決定免跑醫院洗腎

▲台灣是末期腎臟病盛行率最高的國家之一，衛福部編列4億專款鼓勵推動腹膜透析。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名54歲黃先生深受糖尿病所苦，今年過年後，他突然無法正常小便，短短一周內突然暴增20公斤，整個人浮腫到不像話，就醫時發現腎功能已嚴重低下必須洗腎。由於黃先生擁有許多興趣，醫師評估他的生活作息，建議他植入腹膜透析導管，在家睡覺時就能洗腎，不用三天兩頭跑醫院，且健保提供全額給付，黃先生欣然答應，手術當日即返家，現在只差在肚皮多了一條管線，上班、出遠門都沒問題。

台灣末期腎臟病發生率高居全球首位，透析盛行率更是居高不下。根據健保署資料，目前​​每年約有9萬人接受透析治療，但超過9成患者都是選擇到醫院接受血液透析。事實上，健保署已投入4.3億元專款，鼓勵推動腹膜透析，患者可以居家洗腎，院所不必再開病床。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市衛生局局長黃志中。（圖／記者許宥孺攝）



▲高雄六龜衛生所26日啟動偏鄉啟動腹膜透析醫療。（圖／記者許宥孺翻攝）

響應國家加強推動腎臟照護與腹膜透析政策，高雄長庚醫院、高雄市立鳳山醫院、高雄市立大同醫院今日舉辦記者會，分享腹膜透析治療趨勢。衛生局長黃志中指出，六龜衛生所2天前才攜手大同醫院正式啟動腹膜透析服務，成為全台少數在偏鄉開辦此療法的衛生所，讓腎臟病患在家即可接受治療。高雄山區幅員廣闊、交通不便，偏遠、原民地區腎友，尤其颱風豪雨道路中斷時，腹膜透析可確保治療不中斷。

▲高雄長庚醫院腎臟科主任李文欽。（圖／記者許宥孺攝）



高雄長庚醫院腎臟科主任李文欽表示，腎臟透析分為腹膜透析與血液透析，腹膜透析是在家「洗肚子」，健保全面給付透析藥水、全自動腹膜透析機器租金，隨時隨地都能洗腎；血液透析則是一個星期需到醫院洗3次血，將輸出血液淨化，再將乾淨的血液流回體內。

▲高雄長庚醫院腎臟科醫師鄭本忠。（圖／記者許宥孺攝）



高雄長庚醫院腎臟科醫師鄭本忠表示，末期腎臟病友由門診先行評估，若病況適合採用腹膜透析，安排急診入院，由腎科團隊以局部麻醉方式在門診完成植管，再經過幾小時留院觀察便可返家。手術只會在肚皮上留下一條導管，讓透析液可進入並排出腹腔，利用腹膜作為過濾膜清除體內廢物和多餘水分，後續腹膜透析過程都不必再扎針。

鄭本忠醫師門診曾收治一名54歲黃先生，他患有家族性糖尿病，2年前腎功能開始惡化，半年前，他驚覺自己已數日沒小便，手、腳與臉部都嚴重水腫，整個人宛如「米其林寶寶」，即便吃了利尿劑仍絲毫不見好轉，就醫才發現腎絲球過濾率僅剩個位數，體內累積多達1萬毫升以上的水，體重也從52公斤瞬間飆到72公斤。

▲黃先生罹患糖尿病，曾短短一週嚴重水腫暴增20公斤。（圖／記者許宥孺攝）



「我那時候就心裡有底，大概要洗腎了。」黃先生今日現身說法，他表示自己熱愛騎單車、拍飛機、聽音樂會，一想到要是真得洗腎，一週就有3天要躺在醫院。所幸，有次回診時鄭本忠醫師向他提起腹膜透析，一聽到在家裡就能洗腎，他毫不猶豫點頭答應，植入腹膜透析導管之後，每晚睡覺時順道進行腹膜透析。他笑稱：「對我而言，就是肚皮上多一條管線，衣服穿上完全看不出來，對生活影響大概只有10％」，現在外出都不受影響，也規劃要去旅遊。

▲鄭本忠、許淳惟醫師示範腹膜透析腎科經皮植管。（圖／記者許宥孺翻攝）



既然居家腹膜透析成本效益高，還能提升生活品質，為何多數腎友不願採納？鄭本忠坦言，許多腎友是因不瞭解而害怕並拒絕；再來是過去還未有居家全自動機器洗腎時，必須每日手動換液3至5次，多數患者覺得麻煩。最後，腹膜透析導管雖至少能使用8至10年，每月回診會確認應有的清除率，但腹腔也會隨著年紀老化，有患者雖採納居家洗腎，但若經評估腹膜壁層老化，那也無法繼續施作；不過目前也有患者同步採用血液、腹膜透析，可推遲腹膜壁層老化問題。