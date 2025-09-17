國民黨「萊爾校長」紓壓球首波預購開賣　500顆3分鐘全秒殺

▲國民黨萊爾校長紓壓球首波預購即秒殺。（圖／翻攝自國民黨電商中心）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨在大罷免期間推出模仿《南方公園》畫風的「萊爾校長」宣傳片爆紅，國民黨乘勝追擊推出周邊商品「萊爾校長紓壓球」，第一波從今（17日）上午7點26分開賣，限量500顆，只要捐726元就贈送1顆，沒想到開賣三分鐘後立即秒殺。不少網友紛紛表示買不到，並希望國民黨可以加碼製作。

國民黨先前深陷「幽靈連署案」，造成多名涉案黨工被抓，光是台中市黨部就有3名黨工認罪。國民黨副發言人康晉瑜表示，推出「萊爾校長」紓壓球募款小物，是要集結眾人力量，幫遭司法迫害的國民黨黨工募集司法資源，捍衛司法獨立公正性，也呼籲執政的民進黨停止任何政治力介入司法。他說，「萊爾校長」CF引發二創風潮，如今實體化為「萊爾校長」紓壓球募款小物，是要結合線上創意與現下募款活動，把年輕人創意實體化，創造IP宇宙。

國民黨本月16日正式宣布，最強募款小物「萊爾校長紓壓球」來了，在關稅沒人理、能源錯到底的日子裡，人民苦不堪言，更有些國民黨黨工還正在遭受司法迫害，「捐款支持不僅可以讓我們一起把生活的大小壓力捏爆，更是用行動守護司法正義」、「千萬不要拿這個紓壓球，不然你會愛死」。

今日上午7時26分開放預購後，幾乎是直接完售，許多網友紛紛留言表示搶不到，也有人希望國民黨加碼。不過，今日的預購只是第一波，後續還有第二波，時間在9月24日到10月9日，限量500顆，捐823元就贈送一顆「萊爾校長紓壓球」。第三波在10月10日後，捐贈1450元就贈送一顆「萊爾校長紓壓球」。