淡江大橋掛馬屁布條！藍酸賴清德自戀　綠反嗆無聊透頂、無能政黨

▲淡江大橋合龍典禮，工信自行懸掛「最親民總統」布條。（圖／新北市議員陳偉杰提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對國民黨就淡江大橋合龍典禮布條一事抹黑總統賴清德，民進黨發言人戴瑋姍今（16日）表示，廠商工信工程已經發佈聲明澄清，布條為廠商自行懸掛，事前無通知主管機關，經發現後已立即移除。因此必須還原事件真相。非常遺憾國民黨無視中央對地方的大力支持、為新北市進步的投入，一句感謝都沒有，還反過來對大力支持新北發展的賴清德總統與中央政府做廉價的政治攻訐，不僅無聊透頂，更證明國民黨就是只會惡鬥不會做事的無能政黨。

淡江大橋今（16日）拼上最後一塊節塊，橋面正式閉合的新里程碑，賴清德也出席合龍典禮，但活動現場出現至少3面「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，引起網路熱議；而承包商工信工程也承認，這是他們自行懸掛，並為通知主管機關。國民黨對此諷刺，「賴式馬屁布條復刻北韓風！」一個民調不斷下探的總統，卻滋生一個逢迎拍馬的團隊，這恐怕是製造中華民國史上最自戀的總統！

對此，戴瑋姍表示，廠商工信工程已經發佈聲明澄清，布條為廠商自行懸掛，事前無通知主管機關，經發現後已立即移除。因此必須還原事件真相。

戴瑋姍指出，淡江大橋工程歷經連續七次流標後，終於於賴總統2018年擔任行政院長任內，核定增加58億經費，順利決標；並於2019年時任行政院蘇貞昌任內主橋段動工；2023年經歷新冠疫情與俄烏戰爭影響物價，時任行政院長陳建仁再增加18億經費。歷經民進黨執政時期，歷任院長一棒接一棒，終於在行政院長卓榮泰時期正式合龍，明年將通車。

戴瑋姍強調，淡江大橋經費中央挹注超過六成，未來將改善新北市交通，讓新北城市發展再進一步。過去馬英九、朱立倫都曾參加淡江大橋動工剪綵，今日合龍典禮亦有許多國民黨人士，包括新北市長侯友宜及藍營新北市議員現身出席。

戴瑋姍直言，非常遺憾國民黨無視中央對地方的大力支持、為新北市進步的投入，一句感謝都沒有，還反過來對大力支持新北發展的賴清德總統與中央政府做廉價的政治攻訐，不僅無聊透頂，更證明國民黨就是只會惡鬥不會做事的無能政黨。

▲淡江大橋合龍典禮，工信自行懸掛「最親民總統」布條，在府方先遣人員抵達時，便要求卸除，圖為布條卸除前後對照。（圖／讀者提供）