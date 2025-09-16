淡江大橋掛「最親民總統」布條　公路局：數次要求廠商撤除

▲淡江大橋今出現「歡迎最親民的賴總統視察」布條惹議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

世界級地標「淡江大橋」今(16日)合龍，總統賴清德也出席見證，不過現場出現「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，挨批「共感好強」、「以為身處北韓」。交通部公路局也發出澄清嚴正表示，該布條設置是廠商個別行為，未經公路局同意，且多次跟廠商溝通要求撤除，最終今日在儀式開始前撤下。

台灣施工難度最高，也是世界級地標的「淡江大橋」今(16日)完成合龍，兩端橋面正式接合，預計明年5月12日開放通車，將是全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，總統賴清德今也出席見證合龍歷史性一刻，未料現場卻出現3面「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，引發網友猛酸「共感好強」、「以為身處北韓」。而堅持掛上布條的是工信工程高層，該公司也承認布條是自行懸掛，未通知主管機關。

針對「歡迎最親民總統」布條惹議，交通部公路局今下午也嚴正澄清表示，今日淡江大橋合龍典禮，感謝各界關心大橋興建進度，但工地現場所懸掛之「歡迎總統」布條，經查證係由廠商自行製作並吊掛，並非交通部或公路局所製作或指示設置，請勿錯誤傳播未經查證之訊息。

公路局指出，合龍典禮之主辦單位為中華民國全國工業總會及工信工程公司。經查，布條係工總潘俊榮理事長為感謝總統於行政院院長任內大力支持本工程，特別委由廠商自行設置，為其個別行為。工信工程公司已對外發表正式聲明，說明此事。

公路局強調，「相關布條吊掛，未經交通部公路局同意。公路局於現場發現後，已多次主動與廠商溝通協調，明確要求立即撤除布條。最終，廠商已於今日合龍儀式開始前將布條撤下。」淡江大橋合龍是全國矚目的重大工程，未來將大幅提升區域交通與地方發展。交通部公路局呼籲社會大眾，持續給予該重大建設支持與鼓勵，並勿散布或引用不實訊息。