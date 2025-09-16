　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

淡江大橋掛「最親民總統」布條　公路局：數次要求廠商撤除

▲▼淡江大橋今拚上最後一個節塊，舉辦合龍典禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲淡江大橋今出現「歡迎最親民的賴總統視察」布條惹議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

世界級地標「淡江大橋」今(16日)合龍，總統賴清德也出席見證，不過現場出現「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，挨批「共感好強」、「以為身處北韓」。交通部公路局也發出澄清嚴正表示，該布條設置是廠商個別行為，未經公路局同意，且多次跟廠商溝通要求撤除，最終今日在儀式開始前撤下。

台灣施工難度最高，也是世界級地標的「淡江大橋」今(16日)完成合龍，兩端橋面正式接合，預計明年5月12日開放通車，將是全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，總統賴清德今也出席見證合龍歷史性一刻，未料現場卻出現3面「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，引發網友猛酸「共感好強」、「以為身處北韓」。而堅持掛上布條的是工信工程高層，該公司也承認布條是自行懸掛，未通知主管機關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對「歡迎最親民總統」布條惹議，交通部公路局今下午也嚴正澄清表示，今日淡江大橋合龍典禮，感謝各界關心大橋興建進度，但工地現場所懸掛之「歡迎總統」布條，經查證係由廠商自行製作並吊掛，並非交通部或公路局所製作或指示設置，請勿錯誤傳播未經查證之訊息。

公路局指出，合龍典禮之主辦單位為中華民國全國工業總會及工信工程公司。經查，布條係工總潘俊榮理事長為感謝總統於行政院院長任內大力支持本工程，特別委由廠商自行設置，為其個別行為。工信工程公司已對外發表正式聲明，說明此事。

公路局強調，「相關布條吊掛，未經交通部公路局同意。公路局於現場發現後，已多次主動與廠商溝通協調，明確要求立即撤除布條。最終，廠商已於今日合龍儀式開始前將布條撤下。」淡江大橋合龍是全國矚目的重大工程，未來將大幅提升區域交通與地方發展。交通部公路局呼籲社會大眾，持續給予該重大建設支持與鼓勵，並勿散布或引用不實訊息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北國中生墜落！　倒在B1停車場車道送醫
獨／21年回憶！薰衣草森林尖石店宣布熄燈　「5字中1字」免費
台中女遭亂刀砍死！　「25歲女大生」身分曝光
瑤瑤公開4位數電費帳單！　傻眼：光繳公共就飽了
周興哲嚇到哭了！　2歲女兒突痙攣、翻白眼...急叫救護車
屈中恆第二？　蘇永康「大陸演唱會慘遭下架」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「崩潰創辦人發的」　犯3致命錯誤

米塔颱風可能24小時內生成　粉專：暴風圈十分接近海警範圍

睡不著怎麼辦？美國專家大推478呼吸法　助快速入眠還能舒緩焦慮

上半年交通事故奪1368命「史上第三低」　台南死168人居冠

找情人就看這裡！這3星座專情又寵愛　幸福指數爆棚

ICU醫28年前遇女病患「狂拋媚眼」　她下秒無奈吐：影響事業

淡江大橋掛「最親民總統」布條　公路局：數次要求廠商撤除

長輩「月薪10萬」每天都加班！她狂勸跳槽　網1關鍵不挺

台人不瘋露營了？破萬元裝備「用送的」　內行曝3原因：寧願住飯店

快訊／熱帶低壓生成！估後天增強為「米塔」颱風　最新路徑曝

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「崩潰創辦人發的」　犯3致命錯誤

米塔颱風可能24小時內生成　粉專：暴風圈十分接近海警範圍

睡不著怎麼辦？美國專家大推478呼吸法　助快速入眠還能舒緩焦慮

上半年交通事故奪1368命「史上第三低」　台南死168人居冠

找情人就看這裡！這3星座專情又寵愛　幸福指數爆棚

ICU醫28年前遇女病患「狂拋媚眼」　她下秒無奈吐：影響事業

淡江大橋掛「最親民總統」布條　公路局：數次要求廠商撤除

長輩「月薪10萬」每天都加班！她狂勸跳槽　網1關鍵不挺

台人不瘋露營了？破萬元裝備「用送的」　內行曝3原因：寧願住飯店

快訊／熱帶低壓生成！估後天增強為「米塔」颱風　最新路徑曝

《麻辣鮮師》林利霏大腸癌近況曝！張翰喜報「血液零癌細胞」　醫生證實痊癒了

展現愛與專業！6名特教教師獲教育部卓越殊榮　黃偉哲：實至名歸

億級手遊《七騎士 Re:BIRTH》開放預下載　李多慧披戰甲熱舞嗨翻全場

飲控吃「作弊餐」重啟代謝開關　營養師傳授４招教你不發胖

滑臉書驚見「已逝愛犬分身」　女秒認出感動收編：12年前就見過

快訊／新北國中生踩破採光罩墜B1停車場車道　送醫救治中

楊謹華得知入圍當下只穿泳衣！　揭與「金鐘宿敵」柯佳嬿私下關係

奪命畫面曝光！台中男「28刀砍死女大生」　橫劈、猛刺還折返補刀

台東市果菜市場中元普渡送暖　攜手攤商捐物資助24社福單位

雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「崩潰創辦人發的」　犯3致命錯誤

【根本地獄級挑戰】她照導航走竟開到無護欄懸崖山路！

生活熱門新聞

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

明變天！　「全台雨最大」時間曝

最新發文「網軍走光了嗎」網炸鍋　雪坊火速刪文！

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

「秋分要來了」4生肖得避災　4禁忌一次看

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

正妹YTR旅韓「拒絕陪睡」被打！　最新影片曝光

快訊／北捷板南線異常　人潮塞爆

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

更多熱門

相關新聞

淡江大橋掛馬屁布條！藍酸賴清德自戀　綠反嗆無聊透頂、無能政黨

淡江大橋掛馬屁布條！藍酸賴清德自戀　綠反嗆無聊透頂、無能政黨

針對國民黨就淡江大橋合龍典禮布條一事抹黑總統賴清德，民進黨發言人戴瑋姍今（16日）表示，廠商工信工程已經發佈聲明澄清，布條為廠商自行懸掛，事前無通知主管機關，經發現後已立即移除。因此必須還原事件真相。非常遺憾國民黨無視中央對地方的大力支持、為新北市進步的投入，一句感謝都沒有，還反過來對大力支持新北發展的賴清德總統與中央政府做廉價的政治攻訐，不僅無聊透頂，更證明國民黨就是只會惡鬥不會做事的無能政黨。

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼

「歡迎最親民賴總統」布條惹議　鍾年晃還原實情：有圖未必有真相

「歡迎最親民賴總統」布條惹議　鍾年晃還原實情：有圖未必有真相

藍諷「最親民的賴總統」馬屁布條復刻北韓風

藍諷「最親民的賴總統」馬屁布條復刻北韓風

「最親民總統」布條誰掛的？　工信認了：自行懸掛沒通知主管機關

「最親民總統」布條誰掛的？　工信認了：自行懸掛沒通知主管機關

關鍵字：

淡江大橋合龍親民總統賴清德紅布條交通部

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面