柯文哲哽咽對李文宗曝昨晚憾事　嗆檢：去把賴清德手機也抄一抄

▲北院今開庭審理柯文哲政治獻金案，傳喚李文宗等證人出庭 。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃宥寧／台北報導

北院今（16）日續審京華城與政治獻金案，傳喚眾望基金會前董事長李文宗作證。柯文哲二度交保後再度出庭，庭上忍不住向李道歉，感嘆「同學50年，連累你從千萬年薪到受苦」，並提及高中老友過世消息，同時痛批檢方起訴書逾八百頁只是藉口，指自己遭「深文周納、羅織構陷」式政治迫害。

下午庭訊由辯護律師陸正義展開反詰問，聚焦柯是否介入木可公司營運、競選小物與「KP秀」演唱會。李文宗證稱，柯雖曾參與初期討論，但對經營與商業細節「毫無指示」，僅希望透過小物增加曝光度；他補充，「木可」名稱覺得不錯，但柯傾向「眾」字更合適，至於柯社群媒體上的木可好店文宣，李則強調「沒看過，也沒交集」。

檢方指出，李文宗在107年曾任競辦主任，長期參與民眾黨事務，是柯文哲的重要幕僚，角色並非旁觀者，且基金會薪資發放也由柯指示。對此，辯護律師陸正義駁斥，認為起訴書認定李涉貪過於草率，柯並未過問大小章，相關決定均由李自行處理。至於450萬元授權費及政治獻金124萬1036元支付木可公司薪資，律師強調政治獻金本屬無償捐贈，即便有瑕疵，也僅涉行政裁罰，難以構成侵占或貪污。

▼柯文哲今開庭再向李文宗親自道歉。（圖／記者黃克翔攝）

庭末，審判長詢問被告有無補充意見，柯文哲迫不及待舉起麥克風開口：「講一下話齁...」隨即轉向證人席上的李文宗說：「（被限制不能跟證人接觸）我就利用這個機會講話。」接著語帶哽咽透露，昨晚11點才到台大醫院探視高中同學，不料XXX過世，「忍了一天齁（等到你今天作證完畢才敢說）⋯」說到悲傷處，他頻頻清喉嚨，一度哽咽到說不出話。李文宗隨即心領神會，微微點頭示意，但這一幕立刻引來審判長注意，當場制止。

柯文哲隨後抱歉地對李文宗說：「我只能說我連累你，同學50年，你本來在科技業年薪上千萬，卻因為來幫我而受這麼多苦，真是抱歉。」他更批檢方起訴書長達800多頁，實際上只是藉機搜索他住處及民眾黨辦公室，並查扣手機逐條檢視，直指這正是「管中閔所說的新的政治迫害，以『深文周納』與『羅織構陷』來入人於罪」。

柯又搬出漢代京兆尹張敞「閨房之內，有甚於畫眉者」的典故，諷刺檢方過度窺探、放大他與蔡壁如、李文宗等人的訊息往來，就像緊抓夫妻間的私事不放，卻忽略真正該關注的國政大事。他強調，這些LINE對話本是日常細瑣的交代，硬要拿來當犯罪證據，完全是過度解讀。

柯難掩情緒說，台灣不是沒有選舉，未來也不會沒有選舉。更透露，律師也曾勸他不要多講，但他仍語帶諷刺對檢方酸：「那要不要乾脆去把『小英商號』、『扁帽工廠』也抄一遍？」至於遭控挪用公益款，他喊冤：「全世界能動用剩餘款的人是誰？就我啊！我何必去侵占自己的政治獻金？」

柯強調，他的苦難自己承擔，但每次提到李文宗就覺得抱歉，並重申「世界上沒有那麼多壞人」。他批評檢方拿手機訊息逐條詢問，直言：「跟你說啦，被搞了一年還沒掛的政治人物只有我柯文哲啦！不然去把賴清德手機也抄一抄。」

最後，柯文哲感嘆，在看守所時反而沒那麼累，交保出來後每天看到鋪天蓋地的新聞，才會不禁想著「這個世界怎麼會變成這樣」，令他感到格外疲憊。