「萊爾校長紓壓球」限量500顆明早開搶　國民黨：拿了你會愛死

▲「萊爾校長紓壓球」明早上7點開搶，首波限量500顆。（圖／國民黨提供；翻攝自國民黨臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨4日宣布要將「萊爾校長紓壓球」作為募款活動的回饋品，消息一出立刻吸引許多支持者關注。國民黨臉書粉絲團16日表示，紓壓球將在17日上午7點26分在國民黨電商中心限量開搶，且限量500顆，並在10月10日統一發送。

國民黨16日在臉書粉絲團表示，最強募款小物「萊爾校長紓壓球」來了，在關稅沒人理、能源錯到底的日子裡，人民苦不堪言，更有些國民黨黨工還正在遭受司法迫害，「捐款支持不僅可以讓我們一起把生活的大小壓力捏爆，更是用行動守護司法正義」、「千萬不要拿這個紓壓球，不然你會愛死」。

國民黨也公布了捐款流程與細節，紓壓球17日上午7點26分在國民黨電商中心限量開搶，進入捐款平台後，只要選擇捐款數量，再填妥個人資料、選擇付款與運送方式後，送出訂單即可，每筆訂單「限贈3顆」，但可以重覆下單，活動限量500顆，且僅限線上參與，捐款後將在10月10日後統一發送。

公告中未提及每顆紓壓球要捐贈多少錢，不過根據國民黨4日公布的消息，第一波9月17至23日捐款726元以上送1顆，第二波9月24日至10月9日捐款823元以上送1顆，第三波 10月10日起每捐款1450元以上送1顆，整個活動限量3000顆。