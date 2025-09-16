　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「萊爾校長紓壓球」限量500顆明早開搶　國民黨：拿了你會愛死

▲▼萊爾校長紓壓球明早開搶　國民黨：千萬不要拿，不然會愛死。（圖／國民黨提供；翻攝自國民黨臉書）

▲「萊爾校長紓壓球」明早上7點開搶，首波限量500顆。（圖／國民黨提供；翻攝自國民黨臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨4日宣布要將「萊爾校長紓壓球」作為募款活動的回饋品，消息一出立刻吸引許多支持者關注。國民黨臉書粉絲團16日表示，紓壓球將在17日上午7點26分在國民黨電商中心限量開搶，且限量500顆，並在10月10日統一發送。

國民黨16日在臉書粉絲團表示，最強募款小物「萊爾校長紓壓球」來了，在關稅沒人理、能源錯到底的日子裡，人民苦不堪言，更有些國民黨黨工還正在遭受司法迫害，「捐款支持不僅可以讓我們一起把生活的大小壓力捏爆，更是用行動守護司法正義」、「千萬不要拿這個紓壓球，不然你會愛死」。

國民黨也公布了捐款流程與細節，紓壓球17日上午7點26分在國民黨電商中心限量開搶，進入捐款平台後，只要選擇捐款數量，再填妥個人資料、選擇付款與運送方式後，送出訂單即可，每筆訂單「限贈3顆」，但可以重覆下單，活動限量500顆，且僅限線上參與，捐款後將在10月10日後統一發送。

公告中未提及每顆紓壓球要捐贈多少錢，不過根據國民黨4日公布的消息，第一波9月17至23日捐款726元以上送1顆，第二波9月24日至10月9日捐款823元以上送1顆，第三波 10月10日起每捐款1450元以上送1顆，整個活動限量3000顆。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股三大指數開高走低！
補習班負責人性騷、露下體　北市公布姓名「終身不得任教」
快訊／大樂透1億一注獨得！
快訊／于朦朧墜樓5天…母親曝死因
「萊爾校長紓壓球」限量500顆明早開搶　國民黨：拿了你會愛死
加拿大官網點名台灣「駕駛行徑魯莽」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「萊爾校長紓壓球」限量500顆明早開搶　國民黨：拿了你會愛死

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

台鹽綠能弊案爆調查員洩密　黃國昌痛斥：誰指示的都沒查

縣市長施政滿意度調查　南投縣長許淑華排名全國第七

喊話趙少康選黨主席「一定贏」　凌濤：人脈、募款能力非常扎實

釋昭慧籲拒領「普發1萬」　林思銘：出家人少碰政治

徐國勇：藍錯誤解讀國際法　中美共同防禦條約是軍事同盟非主權歸屬

淡江大橋掛馬屁布條！藍酸賴清德自戀　綠反嗆無聊透頂、無能政黨

自由鳳梨熱銷日本　林佳龍：日本幾乎全包了！成台灣鳳梨最大買家

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

「萊爾校長紓壓球」限量500顆明早開搶　國民黨：拿了你會愛死

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

台鹽綠能弊案爆調查員洩密　黃國昌痛斥：誰指示的都沒查

縣市長施政滿意度調查　南投縣長許淑華排名全國第七

喊話趙少康選黨主席「一定贏」　凌濤：人脈、募款能力非常扎實

釋昭慧籲拒領「普發1萬」　林思銘：出家人少碰政治

徐國勇：藍錯誤解讀國際法　中美共同防禦條約是軍事同盟非主權歸屬

淡江大橋掛馬屁布條！藍酸賴清德自戀　綠反嗆無聊透頂、無能政黨

自由鳳梨熱銷日本　林佳龍：日本幾乎全包了！成台灣鳳梨最大買家

新南向國際籃球賽文化大學開打　羅興樑盼用籃球搭起跨國交流

鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

快訊／美股三大指數開高走低！道瓊跌150點　台積電ADR上漲1.11%

林智勝桃園最後巡禮！阿誠感人主持　烏克麗麗+林智平驚喜熊抱

高雄晚間「機車撞輕軌」！騎士違規左轉受傷送醫

國慶煙火在南投！「1000發試放」3分鐘畫面曝光　規模十年最大

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

情侶住飯店「嘿咻遭錄下」　竟收陌生訊息勒索：你女友真的好騷啊

《赴山海》穿幫畫面瘋傳！成毅手拿劇本穿洞洞鞋　本尊親上火線回應

台南交通事故降溫！　近3個月A1死亡事故減少42.9%防治見效

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

政治熱門新聞

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

「最親民總統」布條誰掛的？　工信認了：自行懸掛沒通知主管機關

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼

4綠委唯一輸給柯志恩　邱議瑩說話了

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

台灣民意民調／賴清德聲望32.7%再創新低　3個月流失310萬人支持

驚！淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比也第一　

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

更多熱門

相關新聞

凌濤喊話趙少康：選黨主席「一定贏」

凌濤喊話趙少康：選黨主席「一定贏」

國民黨主席選舉將於10月18日登場，各候選人抓緊時間拉攏票源，但始終未出現能「孚眾望」的人選。國民黨智庫副執行長凌濤今（16日）指出，別以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝，中道理性穩健路線者，才是選舉王道。被問到朱立倫是否持續勸進前中廣董事長趙少康？凌濤強調，不會點特別的參選人，只是表達憂慮，不要贏了黨主席卻輸了國民黨，而趙少康在人脈、資金、募款能力非常扎實，「如果趙少康出來參選的話，就會贏得黨魁選舉。」

綠嗆蔣萬安「裝窮冠軍」　北市反擊了

綠嗆蔣萬安「裝窮冠軍」　北市反擊了

轟國民黨家天下醬缸文化　張亞中：連黨主席選舉都在搓湯圓

轟國民黨家天下醬缸文化　張亞中：連黨主席選舉都在搓湯圓

藍諷「最親民的賴總統」馬屁布條復刻北韓風

藍諷「最親民的賴總統」馬屁布條復刻北韓風

黨魁混戰　凌濤：別以為掌握軍系、地方票源就贏

黨魁混戰　凌濤：別以為掌握軍系、地方票源就贏

關鍵字：

萊爾校長紓壓球萊爾校長紓壓球國民黨

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

即／大一女遭17歲男友砍死　學校悲痛發聲

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

女兒遭17歲男友亂砍31刀亡！父母崩潰認屍同意解剖

更多

最夯影音

更多

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面