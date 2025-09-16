喊話趙少康選黨主席「一定贏」　凌濤：人脈、募款能力非常扎實

▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日登場，各候選人抓緊時間拉攏票源，但始終未出現能「孚眾望」的人選。國民黨智庫副執行長凌濤今（16日）指出，別以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝，中道理性穩健路線者，才是選舉王道。被問到朱立倫是否持續勸進前中廣董事長趙少康？凌濤強調，不會點特別的參選人，只是表達憂慮，不要贏了黨主席卻輸了國民黨，而趙少康在人脈、資金、募款能力非常扎實，「如果趙少康出來參選的話，就會贏得黨魁選舉。」

國民黨主席選情膠著，凌濤今日下午受訪時表示，看到好多這次黨魁的參選人都提到要贏回2026跟2028，但要贏這2個選戰，最重要的關鍵就是要提全民可接受的政見，走中道理性、提出具體可實現的政見，可是現在有些黨魁參選人為了爭取黨內票源，花了太多的時間在走偏鋒。因此基層也會感到憂慮，會不會到最後「贏了黨主席，輸了國民黨」？影響到國民黨接下來面對社會應該要有的形象？

凌濤認為，中道理性才是國民黨該走的道路，一個政黨要在真實選戰贏得選舉，應該要具體的提出社會可以接受的政見，不是走偏鋒，只為了特定的黨內選舉的票源，這絕對不會讓國民黨贏的。

凌濤強調，唯有走中間路線，吸引更多中間選民，年輕世代支持的國民黨，才是真正能夠重返執政的國民黨，但可能有一些參選人過去不一定在這幾年有選舉，因此不了解現在台灣應該走的方向，其實還是可以多思考。

至於朱立倫是否持續勸進趙少康選黨主席，凌濤說，從昨天最新的民調清楚顯示，如果是趙少康出來參選的話，就會贏得這次黨魁的選舉，趙少康過去代表國民黨參選副總統，對於社會人脈連結、還有資金、未來募款能力，都是非常扎實、厚實，希望最後的關鍵真的是要有「眾望所歸之人」來帶領國民黨，國民黨才會走得更穩，更好。