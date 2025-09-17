川普：美國在委內瑞拉外海擊沉3艘運毒船

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普16日表示，美國軍方近日在委內瑞拉外海共「擊沉」3艘涉嫌運毒船隻，強調美方正加強打擊加勒比海地區的毒品走私活動。這是繼先前兩起攻擊行動後，再度有新細節曝光，引發外界對美國軍事行動目的與合法性的質疑。

川普在離開白宮、啟程前往英國進行國是訪問前向媒體表示，「我們實際上擊沉了3艘船，不是2艘，你們只看見2艘。」但他並未提供第3艘船的具體情況，亦未透露是否有人在行動中喪命。

川普15日已證實，美軍於國際水域對一艘涉嫌運毒船隻發動攻擊，造成3人死亡。他當時稱這些人是「毒梟恐怖份子」，並強調此為正當防衛行動。這是美方本月在加勒比海展開的第2次致命攻擊。

根據美國官員說法，美軍本月初首度對該區域可疑目標展開軍事行動，當時造成11人喪命。自那之後，華府頻遭外界質疑是否違反國際法，甚至有輿論認為，美方可能藉反毒名義擴大軍事部署，意圖對委內瑞拉政權施壓。

美國政府則公開先前2次已知攻擊行動的部分畫面，聲稱掌握確鑿證據，證明遭擊斃者皆為走私致命毒品、準備運往美國的犯罪份子。然而，截至目前，美方未公布任何具體細節或證據佐證上述說法。

美軍在加勒比海的軍事行動，使該地區緊張情勢迅速升溫。美方近期已在當地部署多艘海軍艦艇，並進一步擴大海上巡邏行動。此舉引發國際關注，有分析認為，美國或可能以反毒為名，實際目標可能與委內瑞拉內政有關。