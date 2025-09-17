巨星殞落！勞勃瑞福離世　川普震驚「他是當年最紅的」

▲勞勃瑞福逝世，最後露臉《復仇者聯盟》成絕響。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）16日被證實於美國猶他州的家中辭世，享壽89歲，經紀人在聲明中提到「他在摯愛親友的陪伴下，於睡夢中離開。」死因未披露，不僅好萊塢眾星哀悼，美國總統川普也在受訪時向他致敬，稱他是當年最紅的電影明星。

巨星的殞落震撼好萊塢，女星梅莉史翠普（Meryl Streep）哀悼勞勃瑞福的離世：「一頭獅子已逝。安息吧，我親愛的朋友。」川普在前往英國前受訪時，聽聞勞勃瑞福的死訊也表示相當震驚，向他致敬說「勞勃瑞福很偉大，有一段時間他無人能及。他拍了7、8部偉大的電影，那一段時間他是最受歡迎的。」

勞勃瑞福雖曾公開批評川普政府，但他創立的桑丹斯學院與桑丹斯影展仍廣受敬重。導演霍華德（Ron Howard）在X平台稱他是「藝術遊戲規則的改變者」，對獨立電影影響深遠。

勞勃瑞福在2018年以電影《老人與槍》作為演員生涯的最後一部作品，正式宣布息影，不過，他在隔年的《復仇者聯盟：終局之戰》中仍露臉，飾演前任神盾局局長亞歷山大皮爾斯，曾榮獲5座金球獎、美國演員工會終身成就獎、甘迺迪中心榮譽獎，以及美國總統自由勳章、奧斯卡金像獎等殊榮。