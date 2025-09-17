　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巨星殞落！勞勃瑞福離世　川普震驚「他是當年最紅的」

▲▼奧斯卡巨星勞勃瑞福過世！最後露臉《復仇者聯盟》成絕響。（圖／路透）

▲勞勃瑞福逝世，最後露臉《復仇者聯盟》成絕響。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）16日被證實於美國猶他州的家中辭世，享壽89歲，經紀人在聲明中提到「他在摯愛親友的陪伴下，於睡夢中離開。」死因未披露，不僅好萊塢眾星哀悼，美國總統川普也在受訪時向他致敬，稱他是當年最紅的電影明星。

巨星的殞落震撼好萊塢，女星梅莉史翠普（Meryl Streep）哀悼勞勃瑞福的離世：「一頭獅子已逝。安息吧，我親愛的朋友。」川普在前往英國前受訪時，聽聞勞勃瑞福的死訊也表示相當震驚，向他致敬說「勞勃瑞福很偉大，有一段時間他無人能及。他拍了7、8部偉大的電影，那一段時間他是最受歡迎的。」

勞勃瑞福雖曾公開批評川普政府，但他創立的桑丹斯學院與桑丹斯影展仍廣受敬重。導演霍華德（Ron Howard）在X平台稱他是「藝術遊戲規則的改變者」，對獨立電影影響深遠。

勞勃瑞福在2018年以電影《老人與槍》作為演員生涯的最後一部作品，正式宣布息影，不過，他在隔年的《復仇者聯盟：終局之戰》中仍露臉，飾演前任神盾局局長亞歷山大皮爾斯，曾榮獲5座金球獎、美國演員工會終身成就獎、甘迺迪中心榮譽獎，以及美國總統自由勳章、奧斯卡金像獎等殊榮。

iPhone升級iOS 26耗電又發燙　蘋果承認了！發文解答
大樂透獨得1億投注站曝光　老闆娘怕「鎮店之寶」喪失法力
補習班負責人性騷、露下體　北市公布姓名「終身不得任教」
于朦朧墜樓5天…母親曝死因

中美「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商邊調整邊生存

中美「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商邊調整邊生存

中美第四次經貿會談今（17）日將在西班牙落幕，外界高度關注雙方是否能突破長期僵局，結果依舊是「邊談邊打」的延續。全國台企聯榮譽會長丁鯤華接受《東森新媒體ETtoday》訪問時直言，中美經貿戰「可能長達數十年，甚至更久。」中美幾乎「底牌快出盡」，若繼續僵持只會「兩敗俱傷」；相較之下，大陸依託內需市場和「十五五」規劃，仍具備中長期優勢。不過，他也提醒，台商正陷於關稅壓力與市場不確定性，短期內唯有「縮小、轉型與等待」，才能度過觀望期。

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬

奧斯卡巨星勞勃瑞福過世！最後露臉《復仇者聯盟》成絕響

奧斯卡巨星勞勃瑞福過世！最後露臉《復仇者聯盟》成絕響

習近平九月密集講話　折射中美博弈新格局

習近平九月密集講話　折射中美博弈新格局

盧比歐：川普可能下周與澤倫斯基會面

盧比歐：川普可能下周與澤倫斯基會面

