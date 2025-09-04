　
婚禮上1細節「恐是離婚警訊」　資深婚攝：不是在害羞

▲▼ 結婚,婚禮,宴客,新娘,婚紗,白紗,禮服。（圖／CFP）

▲資深婚攝揭露常見的婚姻警訊。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國加州一名資深婚攝表示，透過婚禮上新人的互動細節，就能夠預測這段婚姻是否長久，其中最常見的離婚預兆，就是新郎或新娘「極度抗拒」拍照。

格里菲斯（Christopher Todd Griffiths）已有20年婚攝經驗，他接受《每日郵報》採訪時表示，自己最常看見的警訊之一，就是「新郎或新娘、通常都是新郎，真的非常抗拒拍照環節。」

格里菲斯表示，這種情況不是新人害羞，或者不喜歡上鏡頭，而是「真的是不願意配合」。他認為這是很大的警訊，因為這意味著「他們不願意參與對伴侶而言非常重要的事情」。

▲▼婚禮攝影師（圖／CFP）

此外，伴侶之間的肢體語言也會透露很多訊息。格里菲斯說，「身為攝影師，很容易發現這一點。一些伴侶散發著絕佳的化學反應，另一些伴侶似乎無法忍受靠近彼此。」

自由攝影師杜加德（Devin Dugard）則認為，婚禮出現突發狀況時，新人的反應也能預測婚姻走向，「你能夠真正看出他們的問題解決能力。他們是團隊合作，還是互相反目？」

另一個明顯跡象則是新人刻意避免眼神接觸。杜加德表示，「當鏡頭對著你的時候，不知道該往哪裡看也是可理解的。但避開與你的伴侶眼神接觸，尤其在婚禮當天，可能暗示著更深層的隔閡。」

婚禮婚攝離婚肢體語言化學反應

